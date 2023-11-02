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В электричке Киева появилось интересное новшество: о чем идет речь

Фото: В электричке Киева ввели новую озвучку станций (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевской электричке появилось - новшество. Там ввели новую озвучку станций голосами известных личностей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Что известно о новой озвучке

Отмечается, что новшество запустили ко Дню железнодорожника в Украине (4 ноября).

Теперь все 20 станций Киевского кольца объявляют известные украинцы и не только  - писатели, спортсмены, музыканты, телеведущие и даже сам Борис Джонсон. Средни них певица Джамала, писатель Сергей Жадан, футболист Андрей Шевченко.

"Бонусом - в новой озвучке голосами людей, которых знают далеко за пределами страны, добавлены вдохновляющие фразы и интересные факты о некоторых станциях и локациях, к которым они ведут", - сказано в сообщении.

 

 

Напомним, что маршрут киевской электрички проходит через центральный железнодорожный вокзал и ЖД-станцию Дарница и имеет пересадку на все линии киевского метро и скоростного трамвая.

Читайте также, что новые польские вагоны уже ходят в киевском метро.

Также смотрите фото того, как выглядят новые вагоны УЗ отечественного производства.

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Укрзализныця