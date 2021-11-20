Эктор Хименес-Браво признался о драме в своей семье: отец бил меня до крови

Отец избивал мать и Эктора

Колумбиец поделился, насколько строг был с ним отец в детстве. К тому же папа жил на три семьи и был бабником. И считал, что это нормально. Мать терпела издевательства, но всему приходить конец.

"Отец бил меня со всей дури. За самую маленькую провинность, бил по лицу, по телу до крови. Однажды я стал свидетелем того, как он бил мою маму... Я просто взял ее и мы вышли оба из дому", - рассказал Эктор.

Судья МастерШеф также поведал, что отец не поддержал его в выборе профессии повара и это стало последней каплей - Эктор ушел из дома.

"Отцу очень не нравилось это мое отношение. Мы начали отдаляться, постоянно ссорились. Я шел наперекор, был зол и обижен, а он не слышал меня и бил.

Критической точкой стал мой выбор карьеры — учиться на повара — тогда он сказал, что никогда не поддержит меня. И я ушел из дома", - вспоминает Браво.

Спустя годы

Через многие годы отец пытался помириться с Эктором, за всю жизнь он просадил огромные деньги на своих женщин, ведь был не бедным человеком. Но на старости лет он стал никому не нужен. За ним стала ухаживать его бывшая жена, а именно мать Эктора. Он не понимал, как мама может простить своему бывшему супругу такое.

"Он просто растратил все, что имел. И на старости никому не был нужен. Такая очень злая шутка была сыграна с ним. Единственный, кто согласился за ним ухаживать в его последние дни - была моя мама. Когда-то давно отец перестал для меня существовать. Мы стали чужими людьми. Где бы он сейчас ни был - пусть покоится с миром", - закончил свой рассказ Эктор.

Эктор и его мама (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)