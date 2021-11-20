Ектор Хіменес-Браво зізнався про драму у своїй родині: батько бив мене до крові

Батько бив матір і Ектора

Колумбієць поділився, наскільки суворий був з ним батько в дитинстві. До того ж тато жив на три сім'ї й був бабієм. І вважав, що це нормально. Мати терпіла знущання, але всьому приходити кінець.

"Батько бив мене з усієї дурі. За найменшу провину, бив по обличчю, по тілу до крові. Одного разу я став свідком того, як він бив мою маму... Я просто взяв її та ми вийшли обидва з дому", - розповів Ектор.

Суддя МастерШеф також повідав, що батько не підтримав його у виборі професії кухаря і це стало останньою краплею - Ектор пішов з дому.

"Батькові дуже не подобалося це моє ставлення. Ми почали віддалятися, постійно сварилися. Я йшов наперекір, був злий і ображений, а він не чув мене і бив.

Критичною точкою став мій вибір кар'єри - вчитися на кухаря - тоді він сказав, що ніколи не підтримає мене. І я пішов з дому", - згадує Браво.

Через роки

Через багато років батько намагався помиритися з Ектором, за все життя він просадив величезні гроші на своїх жінок, адже був не бідною людиною. Але на старості років він став нікому не потрібен. За ним стала доглядати його колишня дружина, а саме мати Ектора. Він не розумів, як мама може пробачити своєму колишньому чоловікові таке.

"Він просто розтратив все, що мав. І на старості нікому не був потрібен. Такий дуже злий жарт був зіграний з ним. Єдиний, хто погодився за ним доглядати в його останні дні - була моя мама. Колись давно батько перестав для мене існувати. Ми стали чужими людьми. Де б він зараз не був - нехай спочиває з миром", - закінчив свою розповідь Ектор.

Ектор і його мама (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)