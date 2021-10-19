ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом морквяного пирога: осінній і такий затишний

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 19:05
Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом морквяного пирога: осінній і такий затишний Морквяний пиріг від Ектора Хіменеса-Браво (pixabay.com)
Автор: Styler

Осінь - час для затишних чаювань вдома. Спечіть морквяний пиріг за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.

Його рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Для приготування пирога вам знадобляться

  • Цукор — 100 гр.
  • Цукор тростинний — 100 гр.
  • Масло рослинне - 150 гр.
  • Ванільний екстракт-2 гр.
  • Яйце - 5 шт.
  • Борошно — 160 гр.
  • Розпушувач - 2 гр.
  • Кориця -2 гр.
  • Натерта морква - 120 гр.
  • Крем-сир - 450 гр.
  • Згущене молоко - 100 гр.
  • Горіх волоський - 20 гр.

Покроковий рецепт приготування

Змішайте звичайний цукор, тростинний цукор, рослинне масло, ванільний екстракт і 5 яєць. Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею.
Перемішайте до однорідності і додайте натерту моркву. Вилийте у форму на пергамент і запікайте 35-40 хвилин.

Приготуйте крем

Крем-сир змішайте зі згущеним молоком і активно збийте до однорідності.
Покрийте сирною масою остиглий морквяний бісквіт і залиште в холодильнику на 1 годину. Зверху прикрасьте нарізаними волоськими горіхами і готово! Приємного апетиту!

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарного американського печива.

Читайте РБК-Україна в Google News
Эктор Хименес-Браво
LITE
Свято 19 жовтня: що суворо заборонено робити в день апостола Фоми
Свято 19 жовтня: що суворо заборонено робити в день апостола Фоми