Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом морквяного пирога: осінній і такий затишний
Морквяний пиріг від Ектора Хіменеса-Браво (pixabay.com)
Осінь - час для затишних чаювань вдома. Спечіть морквяний пиріг за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.
Його рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Для приготування пирога вам знадобляться
- Цукор — 100 гр.
- Цукор тростинний — 100 гр.
- Масло рослинне - 150 гр.
- Ванільний екстракт-2 гр.
- Яйце - 5 шт.
- Борошно — 160 гр.
- Розпушувач - 2 гр.
- Кориця -2 гр.
- Натерта морква - 120 гр.
- Крем-сир - 450 гр.
- Згущене молоко - 100 гр.
- Горіх волоський - 20 гр.
Покроковий рецепт приготування
Змішайте звичайний цукор, тростинний цукор, рослинне масло, ванільний екстракт і 5 яєць. Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею.
Перемішайте до однорідності і додайте натерту моркву. Вилийте у форму на пергамент і запікайте 35-40 хвилин.
Приготуйте крем
Крем-сир змішайте зі згущеним молоком і активно збийте до однорідності.
Покрийте сирною масою остиглий морквяний бісквіт і залиште в холодильнику на 1 годину. Зверху прикрасьте нарізаними волоськими горіхами і готово! Приємного апетиту!