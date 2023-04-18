Екстрена медична допомога в Україні: українцям розвінчали основний міф про неї

Екстрена медична допомога в Україні входить до Програми медичних гарантій у 2023 році та є безкоштовною. Вона надається всім, хто дійсно її потребує і перебуває в невідкладному стані.

Існує міф, що наявність декларації їх сімейним лікарем є обов'язковою умовою виклику або отримання екстреної медичної допомоги. Але це не так!

Перелік безкоштовних послуг, на які може розраховувати пацієнт, викликаючи бригаду екстреної медичної допомоги:

Цілодобовий прийом звернень та консультування за телефоном 103. У тому числі з питань, пов'язаних із COVID-19.

Надання екстреної медичної допомоги.

Оцінка стану пацієнта та встановлення попереднього діагнозу.

Транспортування та медичний супровід пацієнтів, які потребують госпіталізації з місця події до закладів охорони здоров'я.

Забезпечення транспортування пацієнта/пацієнтки між лікарнями за наявності медичних показань та за необхідності медичного супроводу відповідно до затвердженого клінічного маршруту (у тому числі за межі області).

Чи може відмовити диспетчер екстреної медичної допомоги на виклик швидкої до пацієнта без декларації?

Ні. Екстрену медичну допомогу людина отримує незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Також для виклику ЕМД не потрібен електронне направлення. Адже дзвінок на 103 передбачає, що людина перебуває у критичному стані.

Як правильно викликати екстрену медичну допомогу?

Головне правило – надавати достовірну інформацію диспетчеру, який дасть відповідь на дзвінок за номером 103. Не можна приховувати ні симптоми, ні іншу важливу інформацію. Наприклад, якщо до пацієнта з підозрою на інсульт викликають швидку, обов'язково потрібно повідомити про підвищену температуру, якщо вона є.

Також не можна перебільшувати наявні симптоми, щоб диспетчер прийняв виклик. Свідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладення штрафу. А найголовніше, що людина, яка дійсно потребує екстреної допомоги, може її не дочекатися: усі бригади будуть зайняті.