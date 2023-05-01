Екстремальна спека посилюється: які країни наражаються на найбільший ризик

У новому дослідженні, проведеному британськими науковцями, були визначені країни, найбільш схильні до ризику аномальної спеки на тлі глобального потепління та прогнозів про подальше почастішання екстремальних хвиль спеки.

Дослідники зазначають, що хвилі тепла стають дедалі частішими в умовах зміни клімату та здатні "привести до тисяч додаткових смертей".

Важливість підготовки до екстремальної спеки

Британські вчені звертають увагу, що часто адаптація до екстремальних погодних явищ відбувається вже постфактум, тобто "у відповідь на подію".

Команда фахівців за допомогою аналізу даних про тенденції підвищення температури, і використовуючи статистику екстремальних значень вирішила показати, де статистично ймовірне перевищення регіональних температурних рекордів, щоб попередити спільноти про великі ризики, дати можливість владі ефективніше підготуватися до потенційно руйнівних хвиль тепла.

Науковці серед заходів із завчасного планування, що дозволить знизити смертність від кліматичних екстремальних явищ, називають, зокрема, створення центрів охолодження у містах або скорочення робочого часу для працівників на відкритому повітрі.

"Оскільки хвилі тепла стаються все частіше, нам потрібно краще підготуватися. Ми визначаємо регіони, яким досі, можливо, пощастило - у деяких із цих регіонів населення швидко росте, у деяких - країни, що розвиваються, в деяких вже дуже спекотно", - розповіла кліматолог Віккі Томпсон із Брістольського університету.

Які країни та регіони в зоні ризику

При цьому вчені розповідають, що йдеться не лише про країни, де очікується аномальна спека. Так, нове дослідження також враховує такі чинники, як соціально-економічні чинники, зростання населення, стабільність енергетичних мереж та доступність медичних послуг.

Дослідники дійшли висновку, що найбільше схильні до руйнівного впливу хвиль тепла такі регіони, як:

Афганістан,

Папуа Нова Гвінея,

деякі частини Центральної Америки.

Значно вразливими стосовно ризику щодо великого населення також названі:

Пекін у Китаї,

Центральна Європа.

"Директивні органи та уряди повинні бути готові до подій, що перевищують поточні рекорди, особливо до тенденцій, викликаних антропогенною зміною клімату, що підвищує ймовірність екстремальних явищ", - зазначається у дослідженні.

Невтішні прогнози

Дослідники визнають, що не можуть бути впевненими, що нас чекає попереду, але "майбутнє, ймовірно, буде гіршим за те, що ми бачили досі".

Також вчені кажуть, що стійкі високі температури можуть безпосередньо вбивати людей, значно ускладнювати повсякденне життя та роботу, до того ж можуть бути руйнівними з погляду розвитку сільського господарства та фермерства.

Крім того, хвилі спеки мають побічні ефекти, такі як підвищений ризик лісових пожеж.