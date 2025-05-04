Екстрасенс Джин Діксон ще у 60-х зробила моторошний прогноз про 2025: що вона сказала про Росію та Китай

Жінка, що бачила майбутнє: хто така Джин Діксон

Джин Діксон народилася в 1904 році у Вісконсині, США. Спочатку вона писала гороскопи для американських газет, але згодом здобула популярність як екстрасенс, яка використовувала кришталеву кулю для передбачень.

Згодом її ім’я стало широко відомим після низки пророчих збігів із великими історичними подіями.

Серед її найбільш гучних заяв - точне передбачення перемоги демократа на виборах 1960 року з фразою "його буде вбито або він помре на посаді". Це здійснилося 22 листопада 1963 року, коли Джон Ф. Кеннеді загинув у Далласі.

За своє життя Джин Діксон написала 7 книг зі своїми пророцтвами, які були бестселерами у багатьох країнах світу.

Передбачення що вразили: від Кеннеді до 9/11

Передбачення вбивства Джона Ф. Кеннеді: у травні 1956 року в журналі Parade Magazine вона написала, що президентські вибори 1960 року виграє демократ, який "буде вбитий або помре на посаді". Кеннеді переміг у 1960 році та був убитий у листопаді 1963 року. Це передбачення стало ключовим у її славі.

Натяк на 11 вересня: у своїх мемуарах 1971 року вона написала, що найближчим часом проти нью-йоркського хмарочоса відбудеться теракт, що багато хто пов'язує з атаками 11 вересня 2001 року.

Доля Річарда Ніксона: вона передбачила, що Ніксон стане президентом США у 1968 році, але не завершить свій термін. Ніксон став 37-м президентом і пішов у відставку у 1974 році через Вотергейтський скандал. Ніксон був настільки вражений її передбаченнями, що навіть запрошував її до Овального кабінету і, як вважається, її передбачення вплинуло на створення ним антитерористичного комітету після видіння Діксон про теракт у 1972 році (пов'язують з Мюнхенською різаниною на Олімпіаді).

Інші нібито точні передбачення: величезна судноплавна катастрофа у 1989 році (пов'язують з розливом нафти з танкера Exxon Valdez) та успіх Опри Вінфрі (у 1977 році нібито передбачила їй величезну кар'єру).

Ці події, що збіглися з її прогнозами, зміцнили її репутацію у США, особливо в релігійних колах, де Діксон вважали "інструментом Бога".

Війна між Китаєм і Росією: пророцтво на 2025 рік

У книзі "Моє життя та пророцтва" (1969) Джин Діксон заявила, що у 2025 році Червоний Китай досягне достатньої стабільності, щоб почати експансію.

"У 2025 році Червоний Китай стане Великим Завойовником", - писала вона.

За її словами, конфлікт між Китаєм і Росією розпочнеться саме у 2025-му і триватиме до 2037 року. Китай нібито захопить північ СРСР, просунеться до Фінляндії, але зупиниться на кордоні з Німеччиною і не буде претендувати на Західну Європу.

Одночасно з цим, за прогнозами Діксон, Росія розширить свою сферу впливу і вона "більше не обмежуватиметься країнами Східної Європи", а почне свою діяльність у Лівії, Ефіопії, Ірані та на значній території Африки.

Це пророцтво звучить особливо тривожно сьогодні на тлі глобальної геополітичної напруги та нестабільності в Азії та Європі.

Чи вірити у пророцтва?

Діксон сама стверджувала, що всі її видіння мають божественне походження. Проте багато хто ставиться до неї скептично: її передбачення часто були надто загальними, а кількість помилкових також чимала.

Вона прогнозувала, що третя світова війна почнеться у 1958 році, ліки проти раку знайдуть у 1967 році, а другий Голокост відбудеться у 1980-х роках. Рим, за словами екстрасенса, стане найбільшою імперією у світі, а Росія випередить США у відправленні людини на Місяць.

Деякі пророцтва Діксон завуальовані й зараз незрозуміло, що саме вона мала на увазі. Наприклад, вона писала про справжній Армагеддон у 2020 році, який може знищити планету. Зараз дехто інтерпретує це як попередження про пандемію коронавірусу.

Втім, навіть сьогодні її книги цитують, а попередження про 2025 рік викликають жвавий інтерес - особливо з огляду на посилення позицій Китаю у світі та дедалі хиткіші стосунки між Пекіном і Москвою.