Експрес-метод: як швидко і без зусиль зняти старі шпалери

Підготовка до роботи

Перед початком роботи важливо не лише підготувати необхідні інструменти, а й забезпечити чистоту та безпеку в приміщенні.

Закрийте підлогу клейонкою або газетами, а меблі - поліетиленовою плівкою, щоб уникнути пошкоджень і забруднень. Якщо можливо, краще винести всі предмети з кімнати, щоб мати більше простору для роботи та уникнути випадкових ушкоджень.

Також варто знеструмити приміщення та закрити розетки, адже під час роботи буде використовуватися вода. Не зайвим буде перевірити стіни - якщо вони гіпсові, їх можна добре зволожити, а якщо гіпсокартонні, слід бути обережним, щоб не пошкодити покриття.

Додатково можна підготувати пластиковий шпатель, відро з водою та губку для зручності роботи. Якщо шпалери були наклеєні на фарбовану стіну, їх буде знімати значно легше.

Вибір правильного методу

Перед початком роботи важливо визначити тип шпалер, адже від цього залежить спосіб їхнього видалення. Деякі шпалери легко відходять цілими смугами, інші - лише верхній шар, а старі паперові можуть відклеюватися шматками, що значно ускладнює процес.

Якщо шпалери не відходять самостійно, доведеться використовувати спеціальні засоби або звичайну воду з мильним розчином. Найпростіші у видаленні - сучасні вінілові або флізелінові шпалери, які можна зняти одним рухом, потягнувши за кут.

Якщо на стіні залишається основний паперовий шар, його необхідно добре зволожити перед очищенням, щоб уникнути пошкодження стіни. Для цього можна використовувати ганчірку, губку або пульверизатор, а для прискорення процесу інколи застосовують парогенератор.

Якщо шпалери наклеєні декількома шарами, краще знімати їх поступово, розмочуючи кожен шар окремо.

Шпалери треба зволожити спеціальним розчином (фото: скриншот youtube.com/@HGTV)

Видалення міцно приклеєних шпалер

Якщо шпалери тримаються дуже міцно, доведеться застосувати додаткові засоби для полегшення роботи.

Найефективніший спосіб - використання гарячої води з додаванням оцту або рідкого мила, що допомагає розм’якшити клей. Розчин потрібно нанести на стіну валиком або губкою і дати йому вбратися протягом 10-15 хвилин, щоб клейовий шар став м’якшим.

Потім шпалери можна акуратно знімати пластиковим шпателем, працюючи в напрямку знизу вгору або навпаки, залежно від зручності. Важливо не перезволожувати стіну, щоб не пошкодити покриття, особливо якщо це гіпсокартон.

Якщо шпалери дуже щільні або мають захисний водонепроникний шар, перед змочуванням їх можна подряпати шпателем або спеціальним валиком з шипами. Після очищення всієї поверхні слід змити залишки клею мильним розчином і дочекатися повного висихання перед подальшими ремонтними роботами.

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