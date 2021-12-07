Эксперты рассказали о важной детали при бронировании авиабилета зимой: об этом мало кто знает

По словам экспертов, не нужно бронировать поздние рейсы.

В частности, если вы летите зимой, то столкнетесь с задержками из-за неблагоприятных погодных условий. Также из-за этого могут возникнуть проблемы с поселением в отеле.

Как рассказал эксперт по путешествиям Бекки Мур, нужно быть внимательными, на какое время вы бронируете рейс в холодные месяцы. Поэтому лучше лететь как можно раньше днем. Все потому, что задержки и даже отмены часто происходят именно вечером.

"Заказывая первый рейс, вы даете себе шанс выбраться на взлетно-посадочную полосу до того, как ударит снег или ледяной шторм", – объясняет специалист.

Кроме того, не стоит рассчитывать, что ранний рейс спасет от задержек.

По словам директор отдела прогнозирования погоды Дена Деподвіна, самолет для первого утреннего полета обычно останавливается у выхода на улицу на ночь. Поэтому, если температура упадет ниже нуля, на его крыльях может образоваться иней или лед, а это приведет к потере подъемной силы крыльев.

К тому же лучше избегать рейсов с пересадками, ведь могут возникнуть задержки.