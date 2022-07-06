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Эксперты рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не навредить организму

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Среда 06 июля 2022 17:23
Эксперты рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не навредить организму Сколько кофе можно пить в день (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кофе полон антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, ответственными за старение клеток. Поэтому эксперты не рекомендуют пить напиток в чрезмерных количествах.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Польза кофе

Такой напиток стимулирует и заряжает энергией организм человека. Главное не злоупотреблять им, чтобы не навредить. Именно по этой причине следует пить разумное количество чашек в день, чтобы избежать негативных последствий.

Сколько чашек можно выпивать в день

Эксперты говорят, что рекомендовано употреблять до 3-4 чашек кофе в день

По данным специалистов, умеренное употребление этого напитка снижает риск сердечных заболеваний на 17%, а вероятность смерти от диабета на 24%.

Также употребление более 5 чашек кофе в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Эксперты рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не навредить организмуСколько кофе можно пить в день (freepik)

Исследователи обнаружили, что три-четыре чашки кофе полезны для здоровья и даже продлевают продолжительность жизни. Однако, если пить 5 и более чашек этого напитка, то могут возникнуть проблемы. Чрезмерное потребление может увеличить риск высокого кровяного давления

Добавим, что полезный кофе не содержит сахара. Регулярное употребление сладких напитков - прямая дорога к сахарному диабету, атеросклерозу и другим неприятностям.

Кроме того, приготовленный кофе лучше растворимого. Эксперты говорят, что чашка растворимого кофе во время еды снижает всасывание железа с 5,88% до 0,97%. Впрочем, через час после еды способ приготовления кофе на метаболизм железа уже не влияет.

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