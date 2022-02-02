Эксперты рассказали, как правильно заморозить хлеб, чтобы он оставался свежим

В некоторых случаях бывает так, что хлеб надо заморозить. Его замораживают, чтобы он не начал черстветь и цвести. В этом нет ничего страшного, ведь такой хлеб не уступает в качестве, его легче транспортировать и хранить.
Как правильно заморозить хлеб, сообщает 5-Minute Crafts.
Так, для замораживания подходят практически любые виды хлеба. Однако не рекомендуют замораживать хлеб с твердой хрустящей корочкой. Все потому, что после разморозки он потеряет свою свежесть и не будет таким хрустящим.
Сначала хлеб нарежьте кусочками. Однако, если вы собираетесь заморозить булочки или маффины, отделите их друг от друга.
Затем заверните каждый кусок в полиэтиленовую пленку и поместите в толстый пакет с застежкой-молнией. Старайтесь убрать как можно больше воздуха из пакета. После этого положите хлеб в морозильную камеру.
Как правильно заморозить хлеб (5minutecrafts)
Отметим, что замораживать хлеб кусочками удобно, ведь вы можете разморозить столько, сколько вам нужно.
Также вы можете заморозить весь хлеб, но его лучше обернуть двумя слоями пищевой пленки.
Как правильно заморозить хлеб (5minutecrafts)
Важно, что хранится хлеб в морозильной камере может до 8 месяцев.
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