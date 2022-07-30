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Эксперты рассказали, почему нельзя заряжать телефон всю ночь и какие проблемы могут возникнуть

Почему нельзя заряжать телефон всю ночь (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Аккумулятор мобильного телефона очень важен, поскольку именно он обеспечивает хорошую работу вашего смартфона. Чтобы предотвратить выход аккумулятора из строя, нужно следовать нескольким советам.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Почему не стоит заряжать смартфон всю ночь

Обычно у людей возникает рефлекс заряжать мобильный телефон вечером перед сном. Эта привычка кажется безобидной и позволяет полностью зарядить смартфон.

В частности, зарядка устройства в течение ночи может повредить аккумулятор мобильного телефона, поскольку он будет перегружен в течение многих часов даже после достижения 100%.

Кроме того, некоторые батареи могут нагреваться ночью и потреблять больше электроэнергии. Большинство смартфонов состоит из литий-ионного аккумулятора, который заряжается всего за несколько часов.

Также производители смартфонов придумали систему, которая автоматически прекращает зарядку телефона, когда заряд батареи достигает 100%. В течение ночи ваш смартфон со временем разрядится, а подключенное устройство будет заряжать аккумулятор, пока он снова не достигнет 100%. Со временем батарея износится, и это уменьшит ее срок службы.

Как правильно заряжать телефон

Оригинальная зарядка

Во время зарядки рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство, предоставленное производителем мобильного телефона.

Заряжайте телефон не полностью

Чтобы оптимально зарядить свой мобильный телефон, не нужно оставлять его включенным, пока он не достигнет 100%. Следует также избегать разряжения батареи мобильного телефона. Не позволяйте заряду аккумулятора смартфона опускаться ниже 20%.

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