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Експерти розповіли, чому дорожчають продукти харчування і коли закінчиться зростання цін

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Вівторок 30 листопада 2021 08:52
Експерти розповіли, чому дорожчають продукти харчування і коли закінчиться зростання цін Фото: в Україні спостерігається зростання цін на продукти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Україні останнім часом подорожчало дуже багато продуктів харчування, включаючи, цукор, соняшникову олію, овочі, фрукти, м'ясо, яйця, молочні продукти і т.д.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Київ".

Ціни збільшилися навіть незважаючи на те, що цього року в країні зібрали рекордну кількість зернових культур.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що це не означає, що ціни всередині країни будуть зменшуватися.

Крім того, зростання цін пов'язане зі ставкою ПДВ на продукти. В Україні - це 20%, а в європейських країнах 5-7%.

Як змінилися ціни

  • Минулого року пакет молока 2,5% 870 г в середньому коштував 25,99 грн, а цього року - 32,29 грн.
  • Сир 5% 300 г коштував 32,99 грн, цього року - 52,49 грн.
  • Сметана 15% 400 г коштувала 25,99 грн, а тепер від 30,69 грн.
  • Яйця 10 шук у 2020 році була на рівні 38,99 грн, а цього року - 42,59 грн.
  • Соняшникова олія коштувала 51,49 грн, а зараз - 60,99 грн.
  • Яловичина 1 кг коштувала 150 грн, тепер 259 грн.
  • Гречка 800 г коштувала 38,30 грн, а зараз 52,99 грн.

Таке істотне подорожчання пов'язують з ціною на енергоносії - газ і електроенергію.

Економіст Борис Кушнірук каже, що подорожчання буде продовжаться до літа 2022 року.

Як змінилися ціни за рік (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в Україні почалося значне подорожчання капусти. Її тепер продають по 10 грн за кілограм. За тиждень овоч подорожчав приблизно на 3-4 грн. Очікується, що зростання цін продовжитися.

Експерти кажуть, що минулого року виростили дуже рекордну кількість капусти, тому продавали дуже дешево по 5 грн за кілограм. У цьому ж році частина аграріїв відмовилася від вирощування капусти, тому що невигідно.

Також на зростання цін вплинула посуха і подорожчання електроенергії.

В Україні сильно подорожчала капуста (відео: YouTube)

Нагадаємо, експерти розповіли, які продукти подорожчають до новорічних свят.

Ми також писали про те, що в Україні суттєво подорожчає вершкове масло.

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Ціни на продукти
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