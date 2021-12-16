Эксперты рассказали, почему блины и вафли нельзя есть на завтрак: ответ вас удивит

Почему блины и вафли не стоит есть

По словам эксперта Кортни Д'Анджело, одним из худших завтраков для иммунитета являются блины или вафли. Все потому, что в такую пищу добавляют много сахара, сиропов, шоколада или взбитых сливок. Именно из-за этого организм страдает и ухудшается иммунитет.

В частности, специалисты провели исследование, которое показало, что высокий уровень фруктозы может привести к усилению воспаления и ослабить иммунную систему.

Почему нельзя есть вафли на завтрак (pixabay)

К тому же пища с высоким содержанием фруктозы и рафинированных углеводов повышает уровень сахара в крови и имеет высокий гликемический индекс. А это, как известно, может вызвать воспаление, которое приведет к уменьшению энергии и аппетита. Это ослабляет иммунную систему, потому что организм перегружается.

Однако, если вы не можете отказаться от такой еды, тогда нужно готовить ее правильно.

Экспер советует добавить в рецепт белковый порошок, клетчатку и антиоксиданты. А вот вместо шоколадной стружки, добавьте богатую антиоксидантами чернику. Также обычную белую муку замените на овсяную.

Почему нельзя есть блины на завтрак (pixabay)