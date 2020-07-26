Эксперты рассказали, что нужно знать о сухофруктах: может нести угрозу

Сухофрукты любят и взрослые, и дети. Неоспоримым плюсом является то, что их можно использовать в качестве перекуса, если готовить совсем не хочется. Однако при переизбытке даже сухофрукты могут негативно повлиять на организм.

Например изюм в небольшом количестве увеличивает уровень гемоглобина в крови, нормализует работу сердца и хорошо действует на пищеварение. Также он является источником калия, кальция и отличным мочегонным средством.

Курага способствует укреплению зрения и улучшает работу сердца. Является источником фосфора калия и кальция. Яблоки хорошо помогают при заболеваниях почек и щитовидной железы.

Чернослив действует, скорее, как слабительное средство и рекомендуется при расстройствах желудка и кишечника. Груши восполняют недостаток витаминов в организме и хорошо сочетается с другими сухофруктами в компоте.

Вишня богата витамином С и даже при засушивании сохраняет большинство полезных свойств, а бананы помогают бороться с усталостью посредством большого содержания в них эндорфинов.

"Если есть сухофрукты килограммами, то вреден. Но если потреблять их в соответствующих здравому смыслу дозах, то нет", - отметил Комаровский в своем блоге.

При этом важно помнить, что большая часть сухофруктов, представленных в продаже, сушатся в условиях промышленного производства. Подобные технологии предполагают изменение первоначального натурального цвета. Например, обеспечить продуктам яркий цвет можно только за счет химического воздействия, обработки сухофруктов красителями и сернистым газом.

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