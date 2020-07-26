Експерти розповіли, що потрібно знати про сухофрукти: може нести загрозу

Сухофрукти люблять і дорослі, і діти. Незаперечним плюсом є те, що їх можна використовувати в якості перекусу, якщо готувати зовсім не хочеться. Однак при надлишку навіть сухофрукти можуть негативно вплинути на організм.

Наприклад, родзинки у помірній кількості збільшують рівень гемоглобіну в крові, нормалізують роботу серця і добре впливають на травлення. Також вони є джерелом калію, кальцію та відмінним сечогінним засобом.

Курага сприяє зміцненню зору та покращує роботу серця. Є джерелом фосфору калію та кальцію. Яблука добре допомагають при захворюваннях нирок та щитовидної залози.

Чорнослив діє скоріш як проносний засіб та рекомендується при розладах шлунка і кишечника. Груші заповнюють недолік вітамінів в організмі та добре поєднуються з іншими сухофруктами в компоті.

Вишня багата вітаміном С і навіть при засушуванні зберігає більшість корисних властивостей, а банани допомагають боротися із втомою за рахунок великого вмісту в них ендорфінів.

"Якщо їсти сухофрукти кілограмами, то шкідливий. Але якщо споживати їх у відповідних здоровому глузду дозах, то ні", - відзначив Комаровський у своєму блозі.

При цьому важливо пам'ятати, що велика частина сухофруктів, представлених у продажу, сушиться в умовах промислового виробництва. Подібні технології припускають зміну первісного натурального кольору. Наприклад, забезпечити продуктам яскравий колір можна тільки за рахунок хімічного впливу, обробки сухофруктів барвниками та сірчистим газом.

Нагадаємо, що названі популярні продукти, які викликають інфаркт.

Ми писали, що названі продукти, які підвищують рівень тестостерону.