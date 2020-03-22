Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в Украине после карантина

Курс доллара в Украине составит 30 грн (коллаж: РБК-Украина)

Появился новый прогноз относительно курса доллара на ближайшее время

Курс доллара в Украине из-за карантина может достичь 30 грн в апреле. Коронавирус и глобальный кризис могут негативно сказаться на украинской валюте. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

"Введение карантина ударило по украинской экономике. Почти половина предприятий остановила свою работу. Часть работников вернулась домой. Падают цены на продукцию украинских экспортеров. Все это приводит к сокращению валютных поступлений в Украину. Зато нерезиденты распродают украинские активы и выводят средства за рубеж. Украинские банки уже испытывают дефицит наличной иностранной валюты. Поэтому гривна будет продолжать и дальше снижаться. Первый психологический уровень в 30 грн за доллар, который может быть достигнут в апреле. Рост гривны ожидать не стоит", - рассказал он в комментарии Styler.

О том, что в марте-апреле доллар будет расти, говорит и член Совета Ассоциации украинских банков Галина Хейло. И по ее словам, этому способствует даже не столько экономическая ситуация в стране, сколько панические настроения населения.

"Отметка медленно, но приближается к 30 грн за доллар. Власть заявляет о возможности продления и усиления карантинных мер. Поэтому, к сожалению, факторов к изменению ситуации на валютном рынке пока нет. После фазы острой реакции общества на ситуацию, конечно, будет определенный откат показателей, однако незначительно", - прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее мы писали, как карантин отразится на работе бизнеса в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в Украине 8 человек выздоровели от коронавируса.