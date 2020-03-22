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Експерти розповіли, яким буде курс долара в Україні після карантину

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 19:31
Експерти розповіли, яким буде курс долара в Україні після карантину
Курс долара в Україні сягне 30 грн (колаж: РБК-Україна)

З’явився новий прогноз щодо курсу долара на найближчий час

Курс долара в Україні через карантин може сягнути 30 грн у квітні. Коронавірус та глобальна криза можуть негативно позначитися на українській валюті. Такий прогноз дав кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

"Запровадження карантину вдарило по українській економіці. Майже половина підприємств зупинило свою роботу. Частина заробітчан повернулася додому. Падають ціни на продукцію українських експортерів. Все це призводить до скорочення валютних надходжень в Україну. Натомість, нерезиденти розпродають українські активи та виводять кошти за кордон. Українські банки вже відчувають дефіцит готівкової іноземної валюти. Тому гривня продовжуватиме й надалі знижуватися. Перший психологічний рівень 30 грн за долар, який може бути досягнутий у квітні. Зростання гривні очікувати не варто", - розповів він у коментарі Styler.

Про те, що у березні-квітні долар буде рости, каже й член Ради Асоціації українських банків Галина Хейло. Та за її словами, цьому сприяє навіть не стільки економічна ситуація в країні, скільки панічні настрої населення.

"Позначка повільно, але наближається до 30 грн за долар. Влада заявляє про можливість продовження і посилення карантинних заходів. Тому, на жаль, факторів до зміни ситуації на валютному ринку поки немає. Після фази гострої реакції суспільства на ситуацію звісно буде певний відкат показників, проте незначний", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, як карантин позначиться на роботі бізнесу в Україні.

Також РБК-Україна писало, що в Україні 8 осіб одужали від коронавірусу.

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