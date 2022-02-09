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Эксперты рассказали, как часто нужно менять постельное белье

Автор: Татьяна Самарук

Многие задаются вопросом, как часто нужно менять постельное белье дома. Как известно, это очаг микробов и аллергенов, поэтому стирать ее нужно очень тщательно и правильно. Данный вопрос, на самом деле является индивидуальным пожеланием каждого человека.

Как часто нужно менять постельное белье - читайте ниже.

Так, в пособии правильной чистки постели, опубликованном на Reviewed, речь идет о том, что стирать белье необходимо не реже, чем раз в две недели.

Также во время сна на коже могут накапливаться мертвые клетки, пылевые клещи, кожный жир и бактерии, остающиеся на кровати.

Кроме того, перед стиркой нужно изучить этикетку и адаптировать режим к конкретной ткани. К тому же потом стоит предварительно обработать пятна.

Эксперты говорят, что использование интенсивного цикла с горячей водой прекрасно удаляет кожное сало. Важно не перезагружать стиральную машину, белье должно свободно перемещаться в барабане.

Отмечается, что иногда стоит вывешивать белье на открытом воздухе, чтобы ее высушивало солнце. Гладить простыни нужно для окончательного удаления микробов и пылевых клещей.

Как часто нужно стирать постельное белье (freepik)

Добавим, что для чистоты кровати не достаточно просто постирать постельное белье. Защита нужна и матрасу. Поэтому, поскольку постирать его не получится, то лучше купить наматрасник.

Это простой и одновременно эффективный способ позволит полностью очистить кровать. Ведь наматрасник тоже возможно снять и постирать вместе с бельем. Да и вообще, без наматрасника ваш матрас превратиться в рассадник бактерий, поэтому даже частая смена белья не даст никакого положительного результата.

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