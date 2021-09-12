Эксперты опровергли топ-5 мифов о хлебе: от него не поправляются

Хлеб исключают из рациона при большинстве диет, так как в нем есть углеводы и содержится крахмал. Однако медики считают, что хлеб можно и нужно есть даже при похудении.
Какие основные 5 мифов о хлебе опровергли специалисты, рассказали в материале Womfire.
Это популярное заблуждение, но не имеет ничего общего с реальностью. Хлеб – такая же еда, как и любая другая, умеренно калорийная и с большим количеством углеводов. Полнеют не от хлеба, а от избытка калорий. Если исключить хлеб, но при этом переедать, то никакая диета не поможет. Если вы придерживаетесь здорового рациона, то исключительно от хлеба или кусочка пиццы вы точно не поправитесь.
Хлеб состоит из соли, воды и муки + закваска или дрожжи. Если это закваска, то это мука и вода. Яйца, масло и молоко есть только в сдобном тесте и сладкой выпечке.
Ржаной хлеб не будет распрямляться, так как в нем нет глютена. Другие виды хлеба также могут не иметь такой особенности из-за качества муки или способа закваски.
Пекари могут получить любую структуру мякиша – все зависит от их желания. Могут быть мелкие пузырьки или крупные – это все будет нормой, а порой даже – фантазией производителя.
Мякиш хлеба должен быть сочным, но при этом не липнуть к ножу или зубам. Если он прилипает – то значит хлеб плохого качества.
Людям от 19 до 50 лет рекомендуется употреблять шесть порций злаковых в день. Одна порция злаковых – это один ломтик хлеба, половина булочки или полчашки вареных зерен (макароны, рис, киноа), четверть стакана мюсли или две трети стакана хлопьев.
Оптимально – 2 кусочка хлеба в день, остальное – в виде каш или хлопьев. Хлеб из цельного зерна содержит больше клетчатки и витаминов. В белом хлебе питательных веществ намного меньше.
Хлеб есть нужно только охлажденный, так как крахмал только в таком виде приобретает особую структуру и резистентность. Такой хлеб переваривается дольше. Полезнее всего есть хлеб, который полежал около суток и слегка подсох.
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