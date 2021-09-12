Эксперты опровергли топ-5 мифов о хлебе: от него не поправляются

От хлеба полнеют

Это популярное заблуждение, но не имеет ничего общего с реальностью. Хлеб – такая же еда, как и любая другая, умеренно калорийная и с большим количеством углеводов. Полнеют не от хлеба, а от избытка калорий. Если исключить хлеб, но при этом переедать, то никакая диета не поможет. Если вы придерживаетесь здорового рациона, то исключительно от хлеба или кусочка пиццы вы точно не поправитесь.

В хлебе есть яйца

Хлеб состоит из соли, воды и муки + закваска или дрожжи. Если это закваска, то это мука и вода. Яйца, масло и молоко есть только в сдобном тесте и сладкой выпечке.

Хлеб должен распрямляться после сжатия

Ржаной хлеб не будет распрямляться, так как в нем нет глютена. Другие виды хлеба также могут не иметь такой особенности из-за качества муки или способа закваски.

Хлеб с большими дырами – некачественный

Пекари могут получить любую структуру мякиша – все зависит от их желания. Могут быть мелкие пузырьки или крупные – это все будет нормой, а порой даже – фантазией производителя.

Хлеб должен быть с сухим мякишем

Мякиш хлеба должен быть сочным, но при этом не липнуть к ножу или зубам. Если он прилипает – то значит хлеб плохого качества.

Сколько хлеба можно есть во время диеты?

Людям от 19 до 50 лет рекомендуется употреблять шесть порций злаковых в день. Одна порция злаковых – это один ломтик хлеба, половина булочки или полчашки вареных зерен (макароны, рис, киноа), четверть стакана мюсли или две трети стакана хлопьев.

Оптимально – 2 кусочка хлеба в день, остальное – в виде каш или хлопьев. Хлеб из цельного зерна содержит больше клетчатки и витаминов. В белом хлебе питательных веществ намного меньше.

Почему нельзя есть горячий хлеб

Хлеб есть нужно только охлажденный, так как крахмал только в таком виде приобретает особую структуру и резистентность. Такой хлеб переваривается дольше. Полезнее всего есть хлеб, который полежал около суток и слегка подсох.