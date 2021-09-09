Эксперты назвали самые популярные авто среди украинцев: сколько они стоят

Какие авто сейчас чаще всего покупают в Украине

Так, согласно статистике, 72% от зарегистрированных в августе автомобилей составили кроссоверы и внедорожники.

В среднем за новенькую машину из салона украинцы платили 31 тыс. долларов (без учета стоимости дополнительного оборудования).

Самой популярной маркой было Renault. Украинцы купили почти 1300 таких автомобилей на сумму более 20 млн долларов.

Кроссовер Kia Sportage стал бестселлером среди моделей и покрыл 7% продаж.

Kia Sportage (фото: kia.com)

Кроме него часто покупали Renault Duster и Toyota RAV4.

Renault Duster (фото: renault.ua)

Toyota RAV4 (фото: toyota.ua)

Где чаще всего покупают новые авто

В августе лидером по количеству зарегистрированных автомобилей стала столица Украины - из автосалонов выехало почти 3400 машин.

Также в топ-5 регионов вошли Днепр, Харьков, Одесса и Запорожье.

А вот самые дорогие авто украинцы покупали на Волыни - там средняя цена "ласточек" превысила 37 тыс. долларов.

Самые популярные новые авто в Украине в августе (RST)

Добавим, что по сравнению с августом прошлого года, в Украине увеличились продажи новых автомобилей на 20%. Тогда украинцы приобрели в автосалонах семь тысяч авто общей стоимостью 210 млн долларов.