Эксперты назвали самые полезные сладости: можно есть хоть каждый день

Самые полезные сладости для организма человека (Фото: pixabay.com)

Специалисты назвали три полезных сладких продукта, которые можно употреблять ежедневно

Большинство людей на планете любят сладости и ни для кого не секрет, что именно они приводят к увеличению веса. Всех сладкоежек мучает вопрос о том, что из сладких продуктов можно включить в рацион и при этом не набирать лишний вес.

Диетологи составили список сладких продуктов, которые можно употреблять ежедневно и при этом не бояться за собственную фигуру. Об этом пишет "Страна здоровья".

На первой позиции у диетологов оказался мед. Он очень калорийный и нужно об этом помнить. Но с другой стороны – он очень богат полезными веществами, а организм их усваивает очень легко и эффективно. Постоянное употребление меда помогает избавиться от простудных заболеваний и служит профилактикой от гриппа. Диетологи рекомендуют включить мед в ежедневный рацион и употреблять в день от 3 до 5 ложек этого продукта.

На втором месте у экспертов оказался горький шоколад. Компоненты этого продукта могут напитать организм человека полезными веществами и позитивно влиять на запас энергии. Черный шоколад улучшает настроение и повышает стойкость организма к стрессам.

На третьем месте у диетологов оказались сухофрукты. Это специфический продукт и не всем он по вкусу, но в сухофруктах содержится много фруктозы и глюкозы, что делает их очень полезными. Также весьма полезно употреблять натуральный мармелад.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак.

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