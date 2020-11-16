Експерти назвали найбільш корисні солодощі: можна їсти хоч кожен день

Самі корисні солодощі для організму людини (Фото: pixabay.com)

Фахівці назвали три корисних солодких продукти, які можна вживати щодня

Більшість людей на планеті люблять солодощі й ні для кого не секрет, що саме вони призводять до збільшення ваги. Всіх ласунів мучить питання про те, що з солодких продуктів можна включити в раціон і при цьому не набирати зайву вагу.

Дієтологи склали список солодких продуктів, які можна вживати щодня і при цьому не боятися за власну фігуру. Про це пише "Країна здоров'я".

На першій позиції у дієтологів виявився мед. Він дуже калорійний і потрібно про це пам'ятати. Але з іншого боку – він дуже багатий корисними речовинами, а організм засвоює їх дуже легко та ефективно. Постійне вживання меду допомагає позбутися від простудних захворювань і служить профілактикою від грипу. Дієтологи рекомендують включити мед в щоденний раціон і вживати в день від 3 до 5 ложок цього продукту.

На другому місці в експертів опинився гіркий шоколад. Компоненти цього продукту можуть наситити організм корисними речовинами та позитивно впливати на запас енергії. Чорний шоколад покращує настрій і підвищує стійкість організму до стресів.

На третьому місці у дієтологів виявилися сухофрукти. Це специфічний продукт і не всім він до вподоби, але в сухофруктах міститься багато фруктози та глюкози, що робить їх дуже корисними. Також дуже корисно вживати натуральний мармелад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали продукти, які категорично не можна їсти на сніданок.

А також розповідали про те, що дієтолог зробила несподівану заяву про сіль в щоденному раціоні.