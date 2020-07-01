Эксперты назвали самую вредную рыбу: ее лучше не есть

Рыба является одним из любимых блюд многих украинцев, но не вся она полезна. Некоторые виды являются очень вредными для здоровья.

Это связанно с тем, что некоторые из морских обитателей накапливают ртуть в форме высокотоксичного органического соединения - метилртути. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов, а потом ее поглощают водоросли. Рыба поедает эти водоросли, в результате чего накапливает вредные соединения в своей жировой ткани.

Самая высокая концентрация ртути содержится в королевской скумбрии, большеглазом тунце, акуле и рыбе-меч. От этих видов рыб специалисты рекомендуют отказаться вовсе. Об этом пишет Neva Today.

Также эксперты рекомендуют сократить употребление до одного раза в неделю форели, дорадо, сибаса и карпа.

А такие виды рыб как речная форель, лосось, морской окунь, сельдь, креветки, крабы, устрицы и анчоусы можно есть, не опасаясь за здоровье, несколько раз в неделю.

Самыми чувствительными к воздействию ртути являются беременные женщины, а также маленькие дети, поскольку ртуть может оказывать неблагоприятное влияние на мозг и нервную систему ребенка даже во время внутриутробного развития. Причем неврологические заболевания, спровоцированные отравлением ртутью, способны проявляться через годы.

Как мы ранее писали, в Черновцах наводнение помогло мужчине словить гигантскую рыбу.

