Эксперты назвали полезные и вредные свойства популярного овоща

Полезные свойства патиссонов

Молодые патиссоны наиболее вкусные и питательные. Они содержат от 4 до 12% сухих веществ, сырой белок, пектиновые вещества, жиры и сахар.

В овоще также есть минеральные соли, включая калий, кальций и фосфор. Также патиссоны содержат натрий, железо, медь, кобальт, молибден, титан, алюминий, литий, цинк и другие микроэлементы.

Есть и витамины В1, В2. В желтых плодах присутствует каротин и аскорбиновая кислота. Витамина Е здесь больше, чем в кабачках и тыкве.

Патиссоны используют в диетическом питании. Они нормализуют обмен веществ, предотвращают заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

Их также употребляют для профилактики и лечения атеросклероза, гипертонии и малокровия.

Оранжевые патиссоны помогают выводить из организма холестерин. В них также в 3-5 раз больше лютеина, чем в других сортах. Лютеин предотвращает образование тромбов, укрепляет иммунитет и нейтрализует свободные радикалы.

Опасные свойства патиссонов

Патиссоны не следует употреблять людям, которые страдают кишечными расстройствами, поскольку овощ может только усугубить ситуацию.

Кому противопоказано есть патиссоны в консервированном виде

Детям до десяти лет

Людям с сахарным диабетом, болезнями поджелудочной железы, почек и ЖКТ.

Людям, у которых низкое артериальное давление также следует внимательно отнестись к этому овощу.

Стоит отметить, что известный украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, который стал победителем шоу "Мастер Шеф" 5 сезона, показал, как можно готовить патиссоны.

Евгений Клопотенко продемонстрировал приготовление патиссонов (видео: facebook.com/ievgen.klopotenko)