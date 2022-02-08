Експерти назвали найкращий напій для спалювання жиру на животі

Багато людей, коли намагаються схуднути, то в основному зосереджуються на продуктах, які вони їдять, але часто забувають, що вибір напоїв також грає в цьому важливу роль.

Варто зазначити, що жир на животі, який ще також називають вісцеральним жиром - вважається небезпечним, оскільки він обволікає наші внутрішні органи. При цьому споживання калорій - один з найшвидших способів набрати зайву вагу.

Солодкі напої, такі як газовані напої, коктейлі та оброблені фруктові напої, містять величезну кількість цукру і практично не мають поживної цінності. А без таких поживних речовин, як, наприклад, клітковина, ці солодкі напої можуть швидко привести до небажаного збільшення ваги.

На щастя, є такі напої, які допоможе вам скинути вагу. За словами Кортні Д'анджело, автора книги "Go Wellness", одним з кращих напоїв для спалювання жиру на животі є напій з високим вмістом білка, такий як протеїновий коктейль або смузі.

Як протеїнові коктейлі сприяють спалюванню жиру на животі

Протеїновий коктейль (фото: pixabay.com)

Білок (протеїн) виконує ряд різних функцій у втраті вісцерального жиру. По-перше, протеїнові напої можуть викликати відчуття ситості і приборкати відчуття голоду, що завжди важливо при спалюванні жиру.

Експерти виявили, що дієти з високим вмістом білка безпосередньо пов'язані з втратою жиру через те, що вони сигналізують про ситість. Крім того, білок також допомагає підвищити ваш метаболізм за рахунок збільшення м'язової маси.

"Наші м'язи метаболічно активні, а це означає, що чим більше у нас м'язів, тим швидше ваш метаболізм, що призводить до спалювання більшої кількості жиру по всьому тілу і в області живота", - говорить Д'анджело.

Через це напої з високим вмістом білка корисні для нарощування м'язової маси, а також для спалювання жиру на животі.

У пошуках кращого протеїну

Коли справа доходить до вибору протеїнового порошку для приготування коктейлю або смузі, є кілька речей, які ви, можливо, захочете врахувати.

Спочатку вам потрібно переконатися, що продукцію компанії протестувала третя сторона, оскільки багато брендів цього не роблять. Це допоможе вам бути впевненими в тому, що ви споживаєте безпечний продукт.

Ще одна річ, яку ви, можливо, захочете знайти, - це виробник, який не використовує цукор або зовсім трохи додає його. Це допоможе вам дотримуватися ваших цілей по зниженню ваги.