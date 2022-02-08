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Експерти назвали найкращий напій для спалювання жиру на животі

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Вівторок 08 лютого 2022 07:13
Експерти назвали найкращий напій для спалювання жиру на животі Фото: названий кращий напій для спалювання жиру на животі (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Багато людей, коли намагаються схуднути, то в основному зосереджуються на продуктах, які вони їдять, але часто забувають, що вибір напоїв також грає в цьому важливу роль.

Експерти назвали найкращий напій для спалювання жиру на животі, повідомляє Eat This, Not That!

Варто зазначити, що жир на животі, який ще також називають вісцеральним жиром - вважається небезпечним, оскільки він обволікає наші внутрішні органи. При цьому споживання калорій - один з найшвидших способів набрати зайву вагу.

Солодкі напої, такі як газовані напої, коктейлі та оброблені фруктові напої, містять величезну кількість цукру і практично не мають поживної цінності. А без таких поживних речовин, як, наприклад, клітковина, ці солодкі напої можуть швидко привести до небажаного збільшення ваги.

На щастя, є такі напої, які допоможе вам скинути вагу. За словами Кортні Д'анджело, автора книги "Go Wellness", одним з кращих напоїв для спалювання жиру на животі є напій з високим вмістом білка, такий як протеїновий коктейль або смузі.

Як протеїнові коктейлі сприяють спалюванню жиру на животі

Експерти назвали найкращий напій для спалювання жиру на животі

Протеїновий коктейль (фото: pixabay.com)

Білок (протеїн) виконує ряд різних функцій у втраті вісцерального жиру. По-перше, протеїнові напої можуть викликати відчуття ситості і приборкати відчуття голоду, що завжди важливо при спалюванні жиру.

Експерти виявили, що дієти з високим вмістом білка безпосередньо пов'язані з втратою жиру через те, що вони сигналізують про ситість. Крім того, білок також допомагає підвищити ваш метаболізм за рахунок збільшення м'язової маси.

"Наші м'язи метаболічно активні, а це означає, що чим більше у нас м'язів, тим швидше ваш метаболізм, що призводить до спалювання більшої кількості жиру по всьому тілу і в області живота", - говорить Д'анджело.

Через це напої з високим вмістом білка корисні для нарощування м'язової маси, а також для спалювання жиру на животі.

У пошуках кращого протеїну

Коли справа доходить до вибору протеїнового порошку для приготування коктейлю або смузі, є кілька речей, які ви, можливо, захочете врахувати.

Спочатку вам потрібно переконатися, що продукцію компанії протестувала третя сторона, оскільки багато брендів цього не роблять. Це допоможе вам бути впевненими в тому, що ви споживаєте безпечний продукт.

Ще одна річ, яку ви, можливо, захочете знайти, - це виробник, який не використовує цукор або зовсім трохи додає його. Це допоможе вам дотримуватися ваших цілей по зниженню ваги.

Нагадаємо, вчені назвали дешевий продукт, який допоможе зменшити небезпечний жир на животі.

Ми також писали про прості правила, які допоможуть швидко позбутися целюліту.

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