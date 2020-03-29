Эксперты сообщили прогноз курса доллара в Украине: запутанная игра

Откатом курса доллара закончился переполох на рынке валюты 27 марта. За счет этого удалось вернуться в исходную точку и отыграть 15-копеечное подорожание доллара. На межбанке эта неделя завершилась в пределах 28,11 - 28,20.

Однако средние курсы на наличном рынке, напротив, поднялись на 10 копеек. Цена продажи валюты почти вплотную подошла к максимальной отметке в 30 гривен за доллар, передает "Страна".

Касательно безналичной торговли на межбанке, ситуация по отношению к гривне могла завершиться лучше. Непонятная игра Национального Банка Украины запутала казначеев. Ведь когда курс на безналичном рынке упал ниже 28,0 гривен за доллар, регулятор стал на покупку валюты по 27,90. Не купив ничего, он дал всем понять, что стоимость валюты должна быть выше.

Зачем Нацбанку дорогой доллар - эксперты не до конца понимают. Вероятнее всего, для валютной продажи НАК "Нафтогаз", которые были представлены заместителем председателя Нацбанка на этой неделе.

Касательно следующей недели, специалисты не торопятся прогнозировать укрепления гривны, хотя уверены в нестабильности курса и валютного рынка.

"После введения карантина объем торгов на межбанке сократился по объективным причинам (бизнес серьезно свернул деятельность). Потому котировки на рынке меняются даже небольшими покупками/продажами доллара. Курсовой диапазон останется достаточно широким. Открытие безналичных торгов в понедельник, 30 марта, скорее всего, произойдет в рамках 28,0-28,30 грн/$", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.

Напомним, что украинцам рассказали, чего ждать от курса доллара на этой неделе.

Мы также сообщали, в случае чего курс доллара превысит 30 гривен.