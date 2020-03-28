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Курс доллара 2020: чего ожидать украинцам на следующей неделе

STYLERЖизнь    28.03.2020 - 14:16
Курс доллара 2020: чего ожидать украинцам на следующей неделе
Курс доллара 2020 - эксперты дали прогноз (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине будет зависеть от некоторых факторов

Курс доллара в Украине 2020 удивляет своими скачками, которые напрямую связаны с коронавирусом. Эксперты не рекомендуют покупать или продавать доллары без особой надобности, поскольку ситуация на данный момент весьма неоднозначная.

Олег Пендзин уверен, что устойчивость курса гривни будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада закон о запрете ренационализации банков или хотя бы назначит ли дату голосования, передает "Сегодня".

"Принятие этого закона запустит программу сотрудничества с Международным валютным фондом и остановит отток нерезидентов, которые инвестировали в украинские ОВГЗ порядка 100 млрд грн. Неделей ранее нерезиденты активно продавали ОВГЗ и выводили валюту, что, в частности, привело к обвалу курса почти на две гривни. А транш от МВФ пополнит золотовалютные резервы Нацбанка и укрепит курс гривни. Это особенно важно перед возвратом Украиной в мае Фонду и другим кредиторам наших долгов и процентов по ним", - сообщил эксперт.

Андрей Шевчишин считает, что паника постепенно будет спадать и рынок найдет точку равновесия. Курс гривны, по его словам, будет колебаться в промежутке 27,5-28,5 грн/доллар.

Также эксперты считают, что скупать валюту уже поздно, а продавать еще рано, поэтому украинцам рекомендуют воздержаться в ближайшее время от любых обменных операций.

Напомним, что эксперты рассказали о том, как обвал нефти повлияет на жизнь украинцев. С одной стороны, резкое падение стоимости нефти не позволит повысить цену на бензин, с другой - приведет к падению цен на товары, которые экспортируются.

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