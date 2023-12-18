Эксперты призывают не пользоваться бесплатными зарядками в публичных местах. В чем причина

Бесплатные зарядные станции могут быть опасными (фото: Getty Images)

Во время путешествий мы часто берем с собой разнообразные гаджеты, имеющие досадное свойство разряжаться в самые неподходящие моменты. Для этого в общественных местах и транспорте давно начали обустраивать бесплатные зарядные станции. Однако эксперты по безопасности программного обеспечения не рекомендуют гражданам пользоваться подобными "точками".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему следует избегать бесплатных зарядных станций в общественных местах и как безопасно заряжать гаджеты. При подготовке материала были использованы следующие источники: страница FBI Denver в Twitter, Federal Communications Commission.