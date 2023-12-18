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Эксперты призывают не пользоваться бесплатными зарядками в публичных местах. В чем причина

Понедельник 18 декабря 2023 19:26
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Эксперты призывают не пользоваться бесплатными зарядками в публичных местах. В чем причина Бесплатные зарядные станции могут быть опасными (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во время путешествий мы часто берем с собой разнообразные гаджеты, имеющие досадное свойство разряжаться в самые неподходящие моменты. Для этого в общественных местах и транспорте давно начали обустраивать бесплатные зарядные станции. Однако эксперты по безопасности программного обеспечения не рекомендуют гражданам пользоваться подобными "точками".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему следует избегать бесплатных зарядных станций в общественных местах и как безопасно заряжать гаджеты.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница FBI Denver в Twitter, Federal Communications Commission.

Почему следует избегать бесплатных зарядных станций

Ряд экспертов и даже Федеральное бюро расследований США рекомендуют гражданам избегать использования бесплатных зарядных станций в аэропортах, гостиницах или торговых центрах.

Согласно данным специалистов, киберпреступники нашли способы использовать общедоступные USB-порты для внедрения вредоносных программ и программного обеспечения.

Такое "стороннее" программное обеспечение, установленное через поврежденный порт USB, может, в частности:

  • заблокировать любое портативное устройство
  • экспортировать злоумышленникам личные данные и пароли аккаунтов
  • предоставить доступ к другой информации на гаджете для дальнейшего "мониторинга" или перепродажи

Эксперты призывают не пользоваться бесплатными зарядками в публичных местах. В чем причина

Стать жертвой мошенников может каждый (скриншот: twitter.com/fbidenver)

Как безопасно зарядить телефон в общественных местах

Для безопасной зарядки телефонов и других устройств в общественных местах украинцам и гражданам других стран советуют:

  • брать с собой собственное зарядное устройство и USB-кабель
  • использовать для зарядки электрическую розетку
  • по возможности приобрести и носить с собой внешний аккумулятор - портативное зарядное устройство для гаджетов (power bank)
  • при подключении к стороннему порту USB всегда выбирать опцию "только заряжать" (вместо "поделиться данными" или "доверять этому компьютеру")

Напомним, ранее мы рассказывали, что iPhone предыдущих поколений с обновлением iOS 17.2 получат поддержку беспроводной зарядки.

Читайте также, почему телефон быстро выключается на морозе и как этого избежать.

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