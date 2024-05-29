Експерти розповіли, що допоможе кардинально покращити ваш шлюб

Що допоможе покращити шлюб

Попри те, що існує багато способів налагодити зв’язок з чоловіком і зберегти іскру, експерти кажуть, що ведення щоденника може бути потужним інструментом, який надає простір для обробки важких емоцій.

Психолог Ніколь Мур розповіла, що один із способів, як ведення щоденника може змінити ваш шлюб. Це дасть вам безпечний простір, щоб зрозуміти та вилікувати тригери, перш ніж проектувати їх на свого партнера.

Багато шлюбних сварок трапляється через те, що пари не знаходять часу, щоб опрацювати власні емоції. Тому ведення щоденника - це чудовий спосіб зрозуміти, що ви відчуваєте.

Ведучи щоденник своїх почуттів і тригерів, ви зможете докопатися до кореня того, що ви відчуваєте, і потім повідомити про свої грубу емоційну правду своєму партнеру замість того, щоб звинувачувати його.

Виконуючи цю вправу приватно зі своїм щоденником, ви зможете мати більш продуктивний і менш конфліктний обмін з вашим партнером.

Як вести щоденник

Запишіть свої бажання

За словами психолога, запис про те, як би ви хотіли, щоб виглядав ваш шлюб, і те, чим ви хотіли насолоджуватися в ньому, змінить ваше життя.

Записуючи свої шлюбні бажання в щоденнику та чітко описуючи на папері, чого не вистачає, ви можете почати зосереджуватися на способах покращити його.

Дайте своєму гніву вийти

Сімейний терапевт Луїс Маймоні розповіла, замість того, що "виливати" гнів на партнера, залиштесь на одинці та опрацюйте ситуацію.

Гнів змушує людину говорити і робити підлі речі, а це буде шкоди інтимним стосункам. Ви можете зберегти хороші стосунки, "виливаючи" свій гнів у щоденник.

Розмови

Пари часто намагаються пропустити частину спілкування, пов’язану з рефлексією, і лідирувати своїми реакціями.

Спочатку обдумайте те, що ви відчуваєте, і чому це може бути у вашому щоденнику. Потім, коли ви будете готові поговорити зі своїм партнером про все, що у вас на думці, ви отримаєте всебічне розуміння поточної ситуації.

Ставте цілі у стосунках

Щоб допомогти досягти успіху в особистому та професійному плані, поставлення цілей може допомогти знайти напрямок і зосередитися.

Використання щоденника для встановлення цілей - будь-то інтимні чи фінансові - є ефективним інструментом для подружжя "побудувати команду".

Ці цілі повинні бути як реалістичними, так і бажаними.