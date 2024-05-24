6 ознак того, що жінка шкодує, що вийшла заміж

Багато жінок можуть пошкодувати, що вийшли заміж з різних причин, але вони часто приховують це поведінкою. Йдеться про розуміння та розпізнавання ознак того, що хтось, хто вам небайдужий, може важко прийняти ваше рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit .

Психологи назвали 6 непомітних ознак того, що жінка може шкодувати про свій шлюб.

Вони стають далекими

Шлюб - це близькість і інтимність, як фізична, так і емоційна. Але коли жінка починає шкодувати про своє рішення вийти заміж, то одна з перших ознак це збільшення відстані.

Це не про те, що жінці потрібен простір або час для себе. Йдеться про поступовий відхід від спільних розмов і зв’язків.

Жінка може почати проводити більше часу сама або з друзями. Вона може зайнятися новими захопленнями, які не стосуються її чоловіка. Також може стати менш зацікавленою в спільних планах або майбутніх проєктах.

Виявляють більше прихильності

Це може здатися нелогічним, але іноді жінка, яка шкодує про свій шлюб, може почати проявляти більше, а не менше прихильності.

Це може бути способом надмірної компенсації провини чи невпевненості, які вона відчуває. Вона може намагатися переконати себе та інших, що все гаразд, надто люблячи свого чоловіка.

Ніби вона ставить виставу, намагаючись зіграти роль "ідеальної дружини". Але це часто може здатися вимушеним або неприродним.

Зникають сварки

Іноді, коли жінка починає шкодувати про свій шлюб, вона може припинити сваритися зі своїм чоловіком.

Конструктивні суперечки є ознакою зацікавленості та вкладення у стосунки. Вони показують, що обидва партнери достатньо зацікавлені, щоб боротися та працювати над розбіжностями.

Коли жінка починає уникати сварок, можливо, вона відривається від стосунків. Це ніби вона здалася та втратила інтерес.

Починають будувати самостійні плани

Шлюб - це партнерство, командна робота. Але коли жінка починає шкодувати про своє рішення вийти заміж, вона може почати будувати нові плани, які не стосуються її чоловіка.

Мова йде про великі плани - відпустки, великі покупки та зміни в кар’єрі. Такі речі зазвичай передбачають внесок обох партнерів.

Надмірна критика

Коли жінка починає шкодувати про свій шлюб, вона може стати надмірно критичною щодо свого чоловіка. Маленькі примхи або звички, які раніше їй подобалися, можуть раптом почати її дратувати.

Це ніби вона намагається виправдати своє почуття жалю, зосереджуючись на недоліках свого чоловіка.

Якщо вона раптом знаходить недоліки у всьому, що робить її чоловік, це може бути ознакою того, що вона бореться з глибшим почуттям жалю з приводу шлюбу.

Уникнення розмов про майбутнє

Планування майбутнього є ознакою будь-яких довгострокових стосунків. Але коли жінка починає шкодувати про свій шлюб, вона може почати уникати цих розмов.

Вона може змінити тему або просто замовкнути, коли зайде мова про плани на майбутнє. Схоже, що вона не бажає уявити собі майбутнє, яке включатиме її нинішнього чоловіка.