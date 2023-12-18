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Експерти розповіли, з якої кімнати краще починати ремонт у будинку

З якої кімнати починати робити ремонт (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час ремонту у будинку усі задумуються з якої кімнати почати зміни. Як виявилося, в кожному домі є одна кімната, яку вони називають "відправною точкою".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.

З чого почати ремонт

Дизайнер інтер'єру Крістін Конг з Атланти розповів, що кухня - це чудове місце для початку, тим паче коли ви плануєте робити ремонт в усьому будинку. Вони часто вимагають найбільше часу та витрат.

"Серце дому, місце збору, зона відпочинку та розважальна зона, кухня - це кімната, яку ми використовуємо найчастіше, тому починати звідси – розумний варіант", - каже експерт.

Варто пам'ятати, що ремонт у будинку - це досить "руйнівний процес", тому варто добре подумати, з якої кімнати найкраще почати. Також спочатку треба облаштувати ту кімнату, де ви будете проводити час під час ремонту.

Чед Хекманн, який продає будинки погоджується з тим, що кухня може бути хорошим вибором.

"Вона має перевагу над іншими через центральну роль у повсякденному житті - приготування їжі, сніданки, обіди, вечері та спілкування з рідними", - додав експерт.

Як зекономити на ремонті

На початку складіть бюджет і план ремонту, обравши потрібні матеріали.

Оцінюйте все послідовно, щоб взяти до уваги кожну кімнату та тип роботи. Дотримуйтеся цього плану: не купляйте матеріали сподіваючись, що вони вам колись знадобляться. 

При виборі будівельних матеріалів пам’ятайте, що дорого - це не завжди якісно. Не акцентуйтеся лише на зовнішньому вигляді - звертайте першочергово увагу на технічні та експлуатаційні характеристики.

Пам'ятайте, що Частину робіт можна виконати самостійно, зекономивши на послугах майстра: наприклад, зняти старі шпалери, плитку чи штукатурку.

Правильний дизайн теж важливий, адже це естетична сторона ремонту. Якщо ви вперше в житті починаєте масштабний ремонт, є сенс звернутися до фахівців.

 

Раніше ми повідомляли про помилки, які зіпсують навіть найкрасивіший інтер'єр в будинку.

Також ми писали, як облаштувати кімнату дитини, щоб мотивувати її до перемог і досягнень.

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