Долари чи гривні? В якій валюті краще зберігати гроші під час війни: поради експертів

Головне правило заощаджень під час війни

Валюта заощаджень має відповідати вашим цілям, стверджує фінансовий планер ресурсу iPlan.ua Уляна Грінчевська.

Вона пояснює це правило певними чинниками впливу. До них відносяться:

Девальвація (зниження курсу національної валюти щодо інших валют)

Так, наприклад, німецька марка в 1923-му швидко девальвувала. До Першої Світової війни 1914 року долар США дорівнював чотирьом німецьким маркам, а 1920 року він зріс приблизно до 70.

"Девальвація української гривні, на жаль, також відбувається. Яскравий приклад: у 2022 році долар можна було купити за 28 гривень. Зараз - за 38", - зазначає експерт.

Інфляція (зниження купівельної спроможності національної грошової одиниці)

"Думаю, кожен українець на собі відчув зміни цін на різні товари/послуги, особливо яйця, цукор, овочі, олію тощо", - додає Уляна.

У якій валюті зберігати заощадження?

Дуже важливо для заощаджень, відзначити собі фінансові цілі.

Для резервного фонду (сума коштів, яка б спромоглася покрити витрати на 3-6 місяців) або фінансової подушки безпеки гроші можна зберігати і в гривні, і в іноземній валюті. Тут усе залежить від конкретної ситуації.

Якщо ви живете в Україні, заробляєте в Україні та витрачаєте в Україні, можливе таке співвідношення: 60% гривня та 40% іноземна валюта.

"Місцем зберігання коштів для такої мети можуть бути депозит, облігації, ощадний рахунок тощо. Якщо витрати у гривні у вас мінімальні, то варто звернути увагу на іншу пропорцію: 20% гривня, а 80% іноземна валюта (долар, євро)", - каже Грінчевська.

Експерт нагадує, що "важливість фінансової подушки показала війна".

Також Уляна зазначає, що якщо ви економите гроші для навчання дитини, яка навчатиметься у Польщі чи Німеччині, краще зберігати кошти в євро.

"Думаю, тут зрозуміло, чому такий вибір: адже так ми зможемо уникнути девальвації. Схожа ситуація з іншою метою - покупка авто. Якщо вирішили зберігати кошти для покупки автомобіля, то це слід робити у доларі", - резюмувала вона.

Подумайте, якщо у вас виникає питання "в якій валюті зберігати гроші, особливо під час війни?", то перш за все варто подумати про те, на що ці збережені кошти ви плануєте витратити: навчання, авто, відпустку, інвестування. Від цього і залежатиме валюта.

Як зберігати гроші під час війни (фото: РБК-Україна)

Девальвація гривні залишається

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський нагадав, що хоч останнім часом ми спостерігаємо зростання курсу готівкової гривні, проте суттєві ризики девальвації залишаються.

"Йде війна, підприємства, інфраструктура, житлові та культурні об'єкти зазнають постійних ударів. Влітку очікується активізація бойових дій, яка може призвести до нових жертв і руйнувань. Це може спричинити зростання попиту на іноземну валюту. Також економічна ситуація в країні залишається важкою, а попит на валюту високий. Нацбанк проводить постійні валютні інтервенції, прагнучи забезпечити стабільність валютного курсу", - говорить він.

Експерт зазначає, що "хоча Україна постійно отримує все нові іноземні кредити, що дозволяють поповнювати валютні резерви, проте будь-яка затримка чи зменшення обсягів фінансування може спричинити нову хвилю девальвації".

"Зараз наш експорт складається здебільшого з продукції сільського господарства. Є велика небезпека, що Росія відмовиться продовжувати зерновий коридор після 18 травня. Вже зараз російські представники постійно затримують проходження кораблів з українським зерном, що негативно позначається на експортних надходженнях", - вважає кандидат економічних наук.

Також він нагадав, що останнім часом низка європейських країн запровадила обмеження або відмовилася взагалі від українського зерна. Крім того, зупинено транзит українського зерна через низку європейських країн.

Хмелевський радить зберігати заощадження в іноземній валюті.

"Все це призводить до скорочення експортних надходжень та пропозиції валюти в Україні. Тому в цій ситуації краще не ризикувати та зберігати заощадження в іноземній валюті, зокрема, доларі та євро. Хоча ставки за депозитами у гривні виглядають привабливо, проте девальвація може бути більшою і відсотки не компенсують втрат від девальвації", - резюмував він.