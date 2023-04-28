Доллары или гривны? В какой валюте лучше хранить деньги во время войны: советы экспертов

Главное правило сбережений во время войны

Валюта сбережений должна соответствовать вашим целям, утверждает финансовый планер ресурса iPlan.ua Ульяна Гринчевская.

Она объясняет это правило определенными факторами влияния. К ним относятся:

Девальвация (снижение курса национальной валюты по отношению к другим валютам)

Так, к примеру, немецкая марка в 1923-м быстро девальвировала. До Первой Мировой войны в 1914 году доллар США равнялся четырем немецким маркам, а в 1920 году он вырос примерно до 70.

"Девальвация украинской гривны, к сожалению, тоже происходит. Яркий пример: в 2022 году доллар можно было купить за 28 гривен. Сейчас - за 38", - отмечает эксперт.

Инфляция (снижение покупательной способности национальной денежной единицы)

"Думаю, каждый украинец на себе почувствовал изменения цен на разные товары/услуги, особенно яйца, сахар, овощи, масло и т. д", - добавляет Ульяна.

В какой валюте хранить сбережения?

Очень важно для сбережений, отметить для себя финансовые цели.

Для резервного фонда (сумма средств, которая бы смогла покрыть расходы на 3-6 месяцев) или финансовой подушки безопасности деньги можно хранить и в гривне, и в иностранной валюте. Здесь все зависит от конкретной ситуации.

Если вы живете в Украине, зарабатываете в Украине и тратите в Украине, возможно такое соотношение: 60% гривна и 40% иностранная валюта.

"Местом хранения средств для такой цели могут быть депозит, облигации, сберегательный счет и т. д. Если расходы в гривне у вас минимальны, то стоит обратить внимание на другую пропорцию: 20% гривна, а 80% иностранная валюта (доллар, евро)", - говорит Гринчевская.

Эксперт напоминает, что "важность финансовой подушки показала война".

Также Ульяна отмечает, что если вы экономите деньги для обучения ребенка, который будет учиться в Польше или Германии, лучше хранить средства в евро.

"Думаю, здесь понятно, почему такой выбор, ведь так мы сможем избежать девальвации. Похожая ситуация с другой целью - покупка авто. Если решили хранить средства для покупки автомобиля, то это следует делать в долларе", - резюмировала она.

Подумайте, если у вас возникает вопрос "в какой валюте хранить деньги, особенно во время войны?", то прежде всего стоит подумать, а на что эти сохраненные средства вы планируете потратить: обучение, авто, отпуск, инвестирование. От этого и будет зависеть валюта.

Как хранить деньги во время войны (фото: РБК-Украина)

Девальвация гривны остается

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский напомнил, что хотя в последнее время мы наблюдаем рост курса наличной гривны, однако существенные риски девальвации остаются.

"Идет война, предприятия, инфраструктура, жилые и культурные объекты подвергаются постоянным ударам. Летом ожидается активизация боевых действий, которая может привести к новым жертвам и разрушениям. Это может повлечь за собой рост спроса на иностранную валюту. Также экономическая ситуация в стране остается тяжелой, а спрос на валюту высок. Нацбанк проводит постоянные валютные интервенции, стремясь обеспечить стабильность валютного курса", - сообщает он.

Эксперт отмечает, что "хотя Украина постоянно получает все новые иностранные кредиты, позволяющие пополнять валютные резервы, однако любая задержка или уменьшение объемов финансирования может повлечь за собой новую волну девальвации".

"Сейчас наш экспорт состоит в основном из продукции сельского хозяйства. Есть большая опасность, что Россия откажется продолжать зерновой коридор после 18 мая. Уже сейчас российские представители постоянно задерживают прохождение кораблей с украинским зерном, что негативно отражается на экспортных поступлениях", - считает кандидат экономических наук.

Также он напомнил, что в последнее время ряд европейских стран ввели ограничения или отказались вообще от украинского зерна. Кроме того, остановлен транзит украинского зерна через ряд европейских стран.

Хмелевский рекомендует хранить сбережения в иностранной валюте.

"Все это приводит к сокращению экспортных поступлений и предложению валюты в Украине. Поэтому в этой ситуации лучше не рисковать и сохранять сбережения в иностранной валюте, в частности, долларе и евро. Хотя ставки по депозитам в гривне выглядят привлекательно, однако девальвация может быть более внушительной и проценты не компенсируют потерь от девальвации", - резюмировал он.