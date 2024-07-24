Експерти розкрили найкращий спосіб розтопити жир на животі та прискорити його втрату

Як позбутися жиру на животі

Тіло зберігає жир у вигляді тригліцеридів, які використовуються як паливо будь-де у вашому тілі, а не лише в зоні тренувань.

Виконання аеробних вправ та здорове харчування є найкращим способом позбутися жиру на животі та жиру в цілому. Це допоможе створити дефіцит калорій (коли ви втрачаєте більше калорій, ніж споживаєте), що з часом сприяє втраті жиру.

Аеробні вправи включають будь-яку діяльність, яка підвищує частоту серцевих скорочень, наприклад ходьбу, танці, біг або плавання.

Це також може включати роботу по дому, садівництву та ігри з дітьми. Інші види вправ, такі як силові вправи, пілатес і йога, також можуть допомогти вам позбавитися від жиру на животі.

Скільки треба займатися

Рекомендації Національної служби охорони здоров’я пропонують приділяти щонайменше 150 хвилин активності середньої інтенсивності на тиждень.

Прагніть виконувати вправи на такому рівні, коли ви трохи задихаєтеся, але можете говорити повними реченнями. Знайдіть час для розминки перед і для охолодження після тренування. Якщо ви починаєте відчувати сильнішу задишку, уповільніть темп і відпочиньте.

Якщо ви новачок у вправах, починайте повільно і поступово нарощуйте. Щоб спалити калорії, не обов’язково виконувати вправи з високою інтенсивністю. Стрес і недосип також можуть вплинути на втрату жиру, оскільки вони можуть призвести до підвищення рівня гормону стресу кортизолу, що впливає на апетит.

Заходи для зняття стресу та сприяння хорошому сну можуть включати уважність, дихальні техніки та м’які вправи, зокрема йога.