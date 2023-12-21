UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерти розказали, чи буде далі в Україні "цибулевий цінопад". До чого варто готуватися

Фото: Цибуля в Україні дешевшає (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Цибуля в Україні в грудні продовжила дешевшати, якщо порівнювати вартість з минулим роком.

Чому так відбувається розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Чому відбувається коливання цін

Від початку грудня спостерігалося помітне зниження цін на цибулю в Україні, при цьому фермери продавали цибулю у діапазоні 10-15 грн/кг, у залежності від якості та обсягу.

"Це означало зниження приблизно на 16% в середньому порівняно з попередніми місяцями. Якщо порівнювати з минулим роком - цибуля сьогодні удвічі дешевша", - зауважила експерт.

Що буде з цінами на цибулю далі

Незважаючи на зниження, загальні ціни на цибулю в Україні  цього сезону залишаються одними з найвищих за останні п'ять років.

Якість зібраної цибулі погіршилася через широкомасштабне недотримання сучасних методів вирощування. Значна частина цибулі на ринку має середню або низьку якість і не підходить для тривалого зберігання. Експерти прогнозують, що ціни можуть продовжувати падіння, оскільки активно реалізовуватимуть продукцію нижчої якості.

У сезоні 2022/2023 років спостерігалося різке зростання цін на цибулю через різні глобальні та регіональні події. Зокрема, знищення основних зон виробництва цибулі в Україні російськими військами, що перетворило Україну з експортера на крупного імпортера цибулі.

"Посуха в Західній Європі, повені в Пакистані, що знищили значну частину врожаю цибулі, а також морози в Центральній Азії серйозно вплинули на постачання цибулі. Експортні заборони з країн Центральної Азії та Туреччини ще більше ускладнили ринок", - резюмувала Попович.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти