Експерти порахували, у скільки цьогоріч українцям обійдеться великодній кошик

У скільки обійдеться великодній кошик у цьому році

Традиційно у великодній кошик входить паска, яйця, домашня ковбаса, шинка, сало, масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль. Для родини із 4-х осіб ці продукти обійдуться близько 1 422,05 грн. Це на 17,6% дорожче, ніж було торік.

Вартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе 179,8 грн за 1 кг. І це на 5,8% торішню вартість. Це зумовлено тим, що підвищились ціни на продукти.

Якщо купувати паску у магазинах, то вона обійдеться дорожче, ціна залежатиме від виробника і інгредієнтів випічки.

Найдорожчими продуктами великоднього кошика є м’ясні вироби:

домашня ковбаса 0,5 кг - 200 грн

шинка 0,5 кг - 250 грн

сало 0,5 кг - до 110 грн

Вартість шинки збільшилася на 14,2%, порівняно із минулим роком. Ціна домашньої ковбаси - на 14,3 %, сала - на 3,1 %.

За твердий сир 0,5 кг доведеться заплатити 250 грн, масло 0,5 кг - 194,75 грн, кисломолочний сир 0,5 кг - 107,5 грн. Ціна хріну 250 г складе 26 грн.

Великодній кошик цьогоріч українцям обійдеться у 1422,05 грн (фото: Getty Images)

У скільки обійдеться доповнення до традиційного кошика

Якщо доповнити великодній кошик не основними складниками - помідорами, огірками, яблуками, червоним вином (кагор) - його вартість зросте до 1652,05 грн. Це на 12,9% торішньої вартості.

Ціни на овочі: томати тепличні 0,5 кг - до 50 грн, огірки 0,5 кг - до 55 грн. Ціна на яблука залежить від сорту, коливається у межах 11,5 грн за 0,5 кг. Пляшка кагору в середньому коштує 150 грн.

Чим зумовлене зростання вартості великоднього кошика

Підвищення цін спричинене наслідками воєнних дій - суттєвими втратами вітчизняної економіки, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції.

Купівельна спроможність пересічного українця зараз дуже обмежена, особливо в постраждалих від війни областях. Тому більшість населення буде економити на традиційному наборі продуктів.