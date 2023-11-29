Експерти назвали найбрудніші предмети, яких ви торкаєтеся щодня

Експерти стверджують, що ваш телефон, купа білизни в спальні та навіть візки в супермаркеті вкриті бактеріями, які можуть призвести до інфекцій та інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Ми щодня не менше 100 разів торкаємося телефонів, але за словами фахівців, на цих пристроях у 10 разів більше бактерій, ніж на звичайному сидінні унітаза.

Кавова чашка в офісі може містити кишкову паличку, від якої хворіє щороку понад 250 тисяч людей у США. А задування свічок на урочистому торті призводить до поширення понад 1000 штамів бактерій.

Кошики для покупок

Продуктові візки та кошики в супермаркетах можуть бути покриті фекаліями та містити більше бактерій, ніж сидіння унітаза. Лікар Кунал Суд попередив, що візки дуже небезпечні для здоров'я. Вони можуть бути джерелом інфекцій, таких як хвороби рук, ящуру та рота, які викликають виразки у роті та висип на руках та ногах.

В одному з досліджень Університету Арізони йдеться про те, що понад 75% купівельних візків дали позитивний результат на фекальні бактерії.

"Дослідження навіть показало, що візки для покупок навіть брудніші, ніж туалети, тому що туалети чистяться з більшою ймовірністю, ніж візки для покупок", - підкреслив доктор Суд і порекомендував протерти візок серветкою, що дезінфікує, перед використанням.

Стільникові телефони

У середньому людина перевіряє свій телефон 96 разів на добу, це один раз на 10-12 хвилин. І це може зробити вас вразливими для декількох типів бактерій, включаючи стафілокок, що викликає стафілококові інфекції. Такі інфекції стійкі до антибіотиків і можуть швидко поширитися на кровотік, легені, серце, кістки та суглоби.

Більш ранні дослідження показують, що мобільні телефони у старшокласників кишать 17000 копіями бактеріальних генів. А дослідження Університету Арізони показали, що на мобільних телефонах у 10 разів більше бактерій, ніж на більшості сидінь унітазів.

Миття рук та зберігання телефону поза ванною кімнатою, де зазвичай міститься багато бактерій, може допомогти зменшити кількість мікробів.

Тримач зубної щітки

Хоча зубні щітки призначені підтримки чистоти зубів, самі тримачі зубних щіток рідко чистяться, що робить їх розсадником мікробів. Це пов'язано з тим, що тримач щонайменше двічі на день контактує з вологою зубною щіткою і ця волога сприяє зростанню дріжджів та плісняви.

Результати незалежної організації охорони здоров'я NSF International показали, що понад чверть тримачів зубних щіток є носіями таких бактерій, як кишкова паличка.

E. coli - це бактерія, що зазвичай зустрічається в кишечнику тварин, таких як велика рогата худоба, кози, вівці та олені. Хоча більшість з них нешкідливі, деякі з них можуть викликати цілу низку шлунково-кишкових симптомів, включаючи спазми шлунка, кривавий пронос і блювання.

Офісні кавові чашки

Чашку кави, яку ви тримаєте в офісі, можливо, споліскуєте наприкінці робочого дня. Але вона залишається сховищем для бактерій. Дослідження Університету Арізони показало, що це може бути пов'язане із загальними кухонними губками, які рідко змінюються. Вони можуть переносити бактерії кишкової палички.

Додавання цукру і вершків у каву теж допомагає збільшити зростання бактерій, оскільки "рідина, що стоїть, може сприяти зростанню патогенів навколишнього середовища, особливо плісняви".

Щоб знизити ризик поширення бактерій, регулярно забирайте кухоль додому і мийте у посудомийній машині, де бактерії гинуть від пари та високої температури.

Торти на день народження

Задування свічок у день народження видається безневинним заняттям, але, якщо у своїй бере участь ціла група людей, тобто ризик поширення величезної кількості бактерій.

Дослідження 2017 року, опубліковане в журналі Journal of Food Research, показало, що коли ви задуваєте свічки, на глазурі поширюється на 1400 відсотків, у 15 разів більше бактерій, ніж якби вони не були погашені.

Доктор Пол Доусон, експерт з безпеки харчових продуктів з Університету Клемсона, який проводив дослідження, розповів, що кількість бактерій сильно варіюється від людини до людини залежно від того, наскільки недбало хтось задує свічки, але це дійсно відбувається. Він додав, що їсти цей торт, швидше за все, не небезпечно, якщо тільки ви не страждаєте на ослаблений імунітет, літня людина або не страждаєте на якесь основне захворювання.

Прання

Хоча прання призначене для видалення бруду та забруднень з одягу, дослідження показують, що деякі віруси можуть пережити навіть цикл віджимання. Після прання та сушіння можуть виживати аденовірус, ротавіруси та гепатит А.

Якщо одяг залишається вологим понад 30 хвилин, то варто повторити цикл прання або сушіння на високій температурі, щоб убити мікроби.

А коли складатимете чистий одяг на поверхню, обов'язково заздалегідь її протріть.

Найбрудніші предмети (скриншот)