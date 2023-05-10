Експерти пояснили, яка кількість кави стає небезпечною для здоров'я

Що таке кофеїн

Кофеїн є стимулятором, який змушує нас відчувати приплив енергії та бадьорість. Зокрема, ця речовина стимулює центральну нервову систему, що призводить до відчуття зосередженості приблизно через годину після прийому напою.

Кофеїн можна отримати з таких джерел, як кавові зерна, какао-боби, листя чаю, а також його можуть додавати до газованих напоїв та інших продуктів.

Як багато кофеїну можна безпечно вживати щодня

Рекомендована максимальна кількість кофеїну, яку людина може споживати, залежить від кількох факторів, у тому числі від стану людини - віку, здоров’я серця, наявності тривоги чи вагітності. Усі ці стани можуть бути показниками того, що варто відмовитись або обмежити споживання кофеїну.

Для більшості здорових дорослих максимальна доза кофеїну становить 400 мг на день (це приблизно 3-5 чашок кави). Вагітним варто обмежити споживання кофеїну до 200 мг на день.

Однак деякі експерти вважають, що вагітним слід повністю відмовитись від кофеїну, оскільки цю речовину пов’язують із негативними наслідками для здоров’я під час виношування дитини.

Які симптоми передозування кофеїном

Хоча 400 мг кофеїну може здатися великою дозою, її зовсім легко перевищити, якщо вживаєте енергетичні напої, насичені цим стимулятором.

Зафіксовані випадки, коли люди відчували судоми та прискорене серцебиття через надмірне вживання енергетичних напоїв. Однак важко визначити, чи були ці ефекти пов’язані з кофеїном чи іншими інгредієнтами цих напоїв.

Є також докази того, що споживання понад 400 мг щодня пов’язане із підвищеним ризиком нестабільності сечового міхура у жінок.

Великі дози кофеїну можуть викликати у людей безсоння, занепокоєння, нервозність, дратівливість, головний біль і діарею. Інші можуть відчувати розлад шлунка, оскільки кофеїн може стимулювати травний тракт.

Скільки кофеїну міститься у популярних напоях

Чашка (226 мл) звареної кави може містити різну кількість кофеїну - від 70 до 140 мг, залежно від способу приготування та зерна.

Ось приблизно скільки кофеїну міститься у популярних напоях:

Еспресо: 64 мг на 30 мл

Кава без кофеїну: 2 мг на чашку

Чорний чай: 47-50 мг на чашку (залежить від сорту + час настоювання)

Зелений чай: 29-50 мг на чашку (залежить від сорту + час настоювання)

Кола: 34 мг на банку 330 мл

Дієтична кола: 46 мг на банку 330 мл

Pepsi: 38 мг на банку 330 мл

Експерти наголошують, що почуватись бадьорими можна і без кофеїну. Для цього варто включити у свій день фізичні вправи, пити достатньо води, мати якісний сон та збалансовані перекуси протягом дня.