Эксперты объяснили, какое количество кофе представляет угрозу для здоровья

Что такое кофеин

Кофеин является стимулятором, заставляющим нас чувствовать прилив энергии и бодрость. В частности, это вещество стимулирует центральную нервную систему, что приводит к ощущению сосредоточенности примерно через час после приема напитка.

Кофеин можно получить из таких источников, как кофейные зерна, какао-бобы, листья чая, а также его могут добавлять в газированные напитки и другие продукты.

Как много кофеина можно употреблять каждый день

Рекомендуемое максимальное количество кофеина, которое может употреблять человек, зависит от нескольких факторов, в том числе от состояния человека - возраста, здоровья сердца, наличия тревоги или беременности. Все эти состояния могут являться показателями того, что следует отказаться или ограничить употребление кофеина.

Для большинства здоровых взрослых максимальная доза кофеина составляет 400 мг в день (примерно 3-5 чашек кофе). Беременным следует ограничить употребление кофеина до 200 мг в день.

Однако некоторые эксперты считают, что беременным стоит полностью отказаться от кофеина, поскольку это вещество связывается с негативными последствиями для здоровья во время вынашивания ребенка.

Какие симптомы передозировки кофеином

Хотя 400 мг кофеина может показаться большой дозой, ее совсем легко превысить, если употребляете энергетические напитки, насыщенные этим стимулятором.

Зафиксированы случаи, когда люди испытывали судороги и учащенное сердцебиение из-за чрезмерного употребления энергетических напитков. Однако трудно определить, были эти эффекты связаны с кофеином или другими ингредиентами этих напитков.

Есть также доказательства того, что употребление свыше 400 мг в день связано с повышенным риском нестабильности мочевого пузыря у женщин.

Большие дозы кофеина могут вызвать у людей бессонницу, беспокойство, нервозность, раздражительность, головную боль и диарею. Другие могут ощущать расстройство желудка, поскольку кофеин может стимулировать пищеварительный тракт.

Сколько кофеина содержится в популярных напитках

Чашка (226 мл) заварного кофе может содержать разное количество кофеина - от 70 до 140 мг, в зависимости от способа приготовления и зерен.

Вот примерно сколько кофеина содержится в популярных напитках:

Эспрессо: 64 мг в 30 мл

Кофе без кофеина: 2 мг на чашку

Черный чай: 47-50 мг на чашку (зависит от сорта + время настаивания)

Зеленый чай: 29-50 мг на чашку (зависит от сорта + время настаивания)

Круги: 34 мг на банку 330 мл

Диетическая кола: 46 мг на банку 330 мл

Pepsi: 38 мг на банку 330 мл

Эксперты отмечают, что чувствовать себя бодрыми можно и без кофеина. Для этого следует включить в свой день физические упражнения, пить достаточно воды, иметь качественный сон и сбалансированные перекусы в течение дня.