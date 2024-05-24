Експерти назвали 5 видів м'яса, які краще не купувати в супермаркеті

Експерти назвали п'ять видів м'яса, які настійно рекомендують купувати не в супермаркеті, а в суто м'ясній крамниці.

Яловичий і пташиний фарш

М'ясник , що такий фарш постачають попередньо подрібненим із великих м'ясопереробних підприємств, де використовують суміш різних відрубів - і не обов'язково найкращих.

Цей процес може зіпсувати смак і якість м'яса. Також вони відзначають підвищений ризик зараження різними харчовими захворюваннями.

А спеціалізовані м'ясні крамниці закуповують м'ясо в невеликих постачальників, тож вони знають, як обробляють м'ясо і що саме входить до складу кожного фаршу.

"Свіжа" риба та морепродукти

Все частіше в супермаркетах пропонують "свіжу" рибу та молюсків. Однак м'ясники наголошують, що таке твердження викликає сумніви, якщо тільки ви не купуєте їх у магазині, розташованому дуже близько до водойми.

Якщо відвідування спеціалізованого рибного магазину неможливе, то краще купувати заморожені морепродукти, тому що більшість заморожених морепродуктів обробляють і заморожують на судні, щоб зберегти свіжість.

Витримана яловичина

Витриману яловичину люблять м'ясоїди за її ніжну текстуру і насичений смак.

За словами м'ясника Річа Сільвермана, у супермаркетів немає часу, обладнання та можливостей для правильного старіння м'яса. Його зазвичай витримують методом "вологого старіння", і під час приготування волога розпарює м'ясо зсередини, роблячи його жорстким.

М'ясні відруби на кістці

Відруби м'яса, що продаються на кістці, - чудове рішення для ароматного тушкування, а кістки, що залишилися, можна використовувати для приготування домашнього бульйону.

Однак м'ясо з кістками, що продається в м'ясних відділах супермаркетів, має тенденцію псуватися швидше, ніж безкісткові продукти. Присутність кісток впливає на pH м'яса, що може призвести до неприємного запаху, а іноді й до зміни кольору.

У м'ясних вітринах супермаркетів немає точного дотримання температурного режиму, і запаковане м'ясо може пролежати там понад добу.

Паштет

У супермаркетах можна часто побачити печінку, нирки, а також паштети домашнього приготування. Власниця м'ясного магазину Розанжела Теодоро заявляє, що ніколи не купить паштет у супермаркеті, оскільки для їх правильного приготування потрібне спеціальне обладнання і досвід.