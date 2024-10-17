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Сніданок довголіття: експерти розповіли, що їсти зранку, щоб продовжити життя

Що їсти на сніданок, щоб жити довше (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На сніданок потрібно їсти ті продукти, які будуть не лише корисними, а й сприятимуть довгому та щасливому життю. Експерти з довголіття розповіли, що краще їсти зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Що їдять експерти з довголіття

Врач-терапевт Сюзанна Дж. Ферри, 

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