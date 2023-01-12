Експерт спростував популярний міф про алкоголь, у який вірить майже кожен з нас

Ви, певно, також неодноразово чули про те, що червоне вино дуже корисне для здоров'я і час від часу можна дозволяти собі випивати келих цього напою. Проте чи існує безпечна доза спиртного? І ще більше під сумнів потрапляє твердження про корисність алкоголю взагалі.
Про те, як саме проводились дослідження щодо "корисності" алкоголю та чому не варто вірити результатам, розповів психотерапевт Спартак Суббота у своєму Telegram каналі.
Існує думка, про те, що нормоване споживання алкоголю може бути не лише не шкідливим, але й корисним для здоров'я.
"І дійсно, є дослідження, які цілком поблажливі до вживання алкоголю в невеликих дозах. У 1979 році було опубліковано дослідження в якому вчені виявили зв’язок між збільшенням споживання алкоголю, особливо вина, і зниженням рівня ішемічної хвороби серця", - пояснює експерт.
Такі ж результати отримали і в 1986 році. Науковці протягом двох років опитували групу з понад 50 тис. лікарів-чоловіків у США щодо їхніх звичок вживання алкоголю та їжі, історії хвороби та стану здоров’я. Виявили, що лікарі, які вживали алкоголь, рідше страждали на ішемічну хворобу серця. Навіть попри їхні харчові звички.
Схожі результати науковці отримали і в 2005-му.
Втім, у 2006-му група вчених уважніше розглянула, як ці дослідження були розроблені. Вони виявили серйозну помилку в тому, як класифікували тих, хто не вживає алкоголь.
Серед тих, хто не вживав алкоголь, були люди, які припинили випивати через погане здоров’я, чи похилий вік. Це потенційно може призвести до того, що непитущі люди виглядатимуть як менш здорова група.
"Тому не вірно казати, що "вчені підтверджують, що у певних дозах алкоголь може бути корисним". Так, є дослідження, які допускають певну користь. Однак через неточну класифікацію та неможливість об'єктивної оцінки ці результати не можна називати точними", - стверджує Суббота.
Останні дослідження спростовують міф про "безпечну дозу алкоголю". Навіть помірне вживання спиртного може негативно вплинути на здоров’я мозку.
Тож варто бути критичним, читаючи про "користь алкоголю".
Разом з тим шкода від вживання будь-яких порцій алкоголю має наукову базу та доведена. У ВООЗ попереджають, що вживання алкоголю:
Умовна "корисність" алкоголю ніяк не компенсує ризики та шкоду для організму.
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