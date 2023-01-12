RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт развенчал популярный миф об алкоголе, в который верит почти каждый из нас

Какое утверждение об алкоголе оказалось мифом (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Вы, вероятно, также неоднократно слышали о том, что красное вино очень полезно для здоровья и иногда можно позволять себе выпивать бокал этого напитка. Однако существует ли безопасная доза спиртного? И еще больше под сомнение попадает утверждение о полезности алкоголя вообще.

О том, как проводились исследования по поводу "полезности" алкоголя и почему не стоит верить результатам, рассказал психотерапевт Спартак Суббота в своем Telegram канале.

Правда ли, что алкоголь полезен в небольших дозах

Существует мнение, что нормированное потребление алкоголя может быть не только не вредным, но и полезным для здоровья.

"И действительно, есть исследования, которые вполне снисходительны к употреблению алкоголя в небольших дозах. В 1979 году было опубликовано исследование, в котором ученые обнаружили связь между увеличением потребления алкоголя, особенно вина, и снижением уровня ишемической болезни сердца", - объясняет эксперт.

Такие же результаты получили и в 1986 году. Ученые в течение двух лет опросили группу из более 50 тыс. врачей-мужчин в США по поводу их привычек употребления алкоголя и пищи, истории болезни и состояния здоровья. Обнаружили, что врачи, употреблявшие алкоголь, реже страдали ишемической болезнью сердца. Даже, несмотря на их пищевые привычки.

Схожие результаты ученые получили и в 2005-м.

В 2006-м группа ученых внимательнее рассмотрела, как эти исследования были разработаны. Они нашли серьезную ошибку в том, как классифицировали тех, кто не употребляет алкоголь.

Среди тех, кто не употреблял алкоголь, были люди, которые перестали выпивать из-за плохого здоровья или пожилого возраста. Это потенциально может привести к тому, что трезвенники будут выглядеть как менее здоровая группа.

"Поэтому не верно говорить, что ученые подтверждают, что в определенных дозах алкоголь может быть полезен. Да, есть исследования, которые допускают определенную пользу. Однако из-за неточной классификации и невозможности объективной оценки эти результаты нельзя называть точными", - твердит Суббота.

Последние исследования опровергают миф о "безопасной дозе алкоголя". Даже умеренное употребление спиртного может негативно отразиться на здоровье мозга.

Поэтому следует быть критическим, читая о "пользе алкоголя".

Вместе с тем вред от употребления каких-либо порций алкоголя имеет научную базу и доказан. В ВОЗ предупреждают, что употребление алкоголя:

  • способствует появлению депрессии и тревоги
  • увеличивает риск развития цирроза печени и панкреатита
  • вызывает нарушение сна
  • в алкогольном опьянении люди более подвержены самоубийству и получению случайных травм. Алкоголь также является причиной 13% смертей, связанных с дорожным движением
  • алкоголь также связан с раком полости рта, носа, гортани, пищевода, толстой кишки, печени и молочной железы у женщин. Только один стакан в день увеличивает риск рака молочной железы на 4%, тогда как злоупотребление может увеличить риск на 40-50%.
  • люди, злоупотребляющие алкоголем в течение длительного периода времени, также имеют больше шансов заболеть пневмонией или туберкулезом.
  • употребление алкоголя также может повредить лобную часть мозга, отвечающую за когнитивные функции, включая язык, память, анализ информации, социальное поведение и т.д.

Условная "полезность" алкоголя никак не компенсирует риски и вред организму.

Недавно мы рассказывали о том, как правильно питаться мужчинам во время войны, чтобы не угробить здоровье.

Читайте также о том, какой способ приготовления кофе оказался самым вредным.

Читайте РБК-Украина в Google News
поради