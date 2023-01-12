Эксперт развенчал популярный миф об алкоголе, в который верит почти каждый из нас

Правда ли, что алкоголь полезен в небольших дозах

Существует мнение, что нормированное потребление алкоголя может быть не только не вредным, но и полезным для здоровья.

"И действительно, есть исследования, которые вполне снисходительны к употреблению алкоголя в небольших дозах. В 1979 году было опубликовано исследование, в котором ученые обнаружили связь между увеличением потребления алкоголя, особенно вина, и снижением уровня ишемической болезни сердца", - объясняет эксперт.

Такие же результаты получили и в 1986 году. Ученые в течение двух лет опросили группу из более 50 тыс. врачей-мужчин в США по поводу их привычек употребления алкоголя и пищи, истории болезни и состояния здоровья. Обнаружили, что врачи, употреблявшие алкоголь, реже страдали ишемической болезнью сердца. Даже, несмотря на их пищевые привычки.

Схожие результаты ученые получили и в 2005-м.

В 2006-м группа ученых внимательнее рассмотрела, как эти исследования были разработаны. Они нашли серьезную ошибку в том, как классифицировали тех, кто не употребляет алкоголь.

Среди тех, кто не употреблял алкоголь, были люди, которые перестали выпивать из-за плохого здоровья или пожилого возраста. Это потенциально может привести к тому, что трезвенники будут выглядеть как менее здоровая группа.

"Поэтому не верно говорить, что ученые подтверждают, что в определенных дозах алкоголь может быть полезен. Да, есть исследования, которые допускают определенную пользу. Однако из-за неточной классификации и невозможности объективной оценки эти результаты нельзя называть точными", - твердит Суббота.

Последние исследования опровергают миф о "безопасной дозе алкоголя". Даже умеренное употребление спиртного может негативно отразиться на здоровье мозга.

Поэтому следует быть критическим, читая о "пользе алкоголя".

Вместе с тем вред от употребления каких-либо порций алкоголя имеет научную базу и доказан. В ВОЗ предупреждают, что употребление алкоголя:

способствует появлению депрессии и тревоги

увеличивает риск развития цирроза печени и панкреатита

вызывает нарушение сна

в алкогольном опьянении люди более подвержены самоубийству и получению случайных травм. Алкоголь также является причиной 13% смертей, связанных с дорожным движением

алкоголь также связан с раком полости рта, носа, гортани, пищевода, толстой кишки, печени и молочной железы у женщин. Только один стакан в день увеличивает риск рака молочной железы на 4%, тогда как злоупотребление может увеличить риск на 40-50%.

люди, злоупотребляющие алкоголем в течение длительного периода времени, также имеют больше шансов заболеть пневмонией или туберкулезом.

употребление алкоголя также может повредить лобную часть мозга, отвечающую за когнитивные функции, включая язык, память, анализ информации, социальное поведение и т.д.

Условная "полезность" алкоголя никак не компенсирует риски и вред организму.