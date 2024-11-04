Експерт зі сну розкрив справжню причину, чому ви прокидаєтеся о 3:00 щоночі

Чому ви прокидаєтесь вночі та не можете заснути?

Дейв Еспрі, автор, який спеціалізується на довголітті - довшому та здоровішому житті розповів, що коливання рівня цукру в крові цілком можуть бути причиною прокидань о 3 годині ночі.

Падіння рівня кортизолу та адреналіну може змусити вас прокинутись, стверджує експерт.

"Проблема в тому, що кортизол і адреналін пробуджують вас. Поки мозок отримує що він хоче, ви не спите", - сказав Дейв.

Останнім часом серед людей, які піклуються про своє здоров’я, зріс інтерес до кортизолу, гормону, який регулює широкий спектр процесів в організмі, включаючи рівень глюкози в крові.

Але чи може це також бути причиною того, чому ви позіхаєте під час ранкової поїздки на роботу?

Інший експерт зі сну Дейв Гібсон повідомив, що теорія Еспрі з кортизолом правильна, але не тільки в ній справа.

"Архітектура сну людини складається з різних стадій з унікальними функціями. Найглибші стадії відновлюють організм, тоді як більш легкі стадії, включаючи фазу швидкого сну допомагають перезавантажити мозок", - сказав він.

За словами експерта, ці стадії повторюються циклами приблизно по 90 хвилин, в середньому п’ять циклів у повному нічному сні.

Однак кожен цикл має різний склад; перші кілька циклів багаті глибоким сном, тоді як пізніші цикли, особливо після 3 ранку, складаються з легких фаз.

"Це означає, що ми частіше прокидаємося через звуки, світло або зміни температури пізнішої ночі. Крім того, з віком ми, як правило, спимо менш глибоко, тому нічні пробудження стають частішими", - резюмував Гібсон.