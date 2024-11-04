Эксперт по сну раскрыл истинную причину, почему вы просыпаетесь в 3:00 каждую ночь

Почему вы часто просыпаетесь ночью и потом не можете заснуть? В чем причина неглубокого сна, кроме употребления кофеина?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Дэйв Эспри, автор, специализирующийся на долголетии - более долгой и здоровой жизни рассказал, что колебания уровня сахара в крови вполне могут быть причиной просыпаний в 3 часа ночи.
Падение уровня кортизола и адреналина может заставить вас проснуться, утверждает эксперт.
"Проблема в том, что кортизол и адреналин пробуждают вас. Пока мозг получает что он хочет, вы не спите", - сказал Дэйв.
В последнее время среди людей, заботящихся о своем здоровье, возрос интерес к кортизолу, гормону, регулирующему широкий спектр процессов в организме, включая уровень глюкозы в крови.
Но может ли это быть причиной того, почему вы зеваете во время утренней поездки на работу?
Другой эксперт по сну Дэйв Гибсон сообщил, что теория Эспри с кортизолом верна, но не только в ней дело.
"Архитектура сна человека состоит из разных стадий с уникальными функциями. Самые глубокие стадии восстанавливают организм, тогда как более легкие стадии, включая фазу быстрого сна, помогают перезагрузить мозг", - сказал он.
По словам эксперта, эти стадии повторяются циклами примерно по 90 минут, в среднем пять циклов в полном ночном сне.
Однако каждый цикл имеет разный состав; первые несколько циклов богаты глубоким сном, тогда как более поздние циклы, особенно после 3 утра, состоят из легких фаз.
"Это значит, что мы чаще просыпаемся из-за звуков, света или изменения температуры более поздней ночи. Кроме того, с возрастом мы, как правило, спим менее глубоко, поэтому ночные пробуждения становятся более частыми", - резюмировал Гибсон.
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