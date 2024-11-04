Эксперт по сну раскрыл истинную причину, почему вы просыпаетесь в 3:00 каждую ночь

Почему вы просыпаетесь ночью и не можете заснуть?

Дэйв Эспри, автор, специализирующийся на долголетии - более долгой и здоровой жизни рассказал, что колебания уровня сахара в крови вполне могут быть причиной просыпаний в 3 часа ночи.

Падение уровня кортизола и адреналина может заставить вас проснуться, утверждает эксперт.

"Проблема в том, что кортизол и адреналин пробуждают вас. Пока мозг получает что он хочет, вы не спите", - сказал Дэйв.

В последнее время среди людей, заботящихся о своем здоровье, возрос интерес к кортизолу, гормону, регулирующему широкий спектр процессов в организме, включая уровень глюкозы в крови.

Но может ли это быть причиной того, почему вы зеваете во время утренней поездки на работу?

Другой эксперт по сну Дэйв Гибсон сообщил, что теория Эспри с кортизолом верна, но не только в ней дело.

"Архитектура сна человека состоит из разных стадий с уникальными функциями. Самые глубокие стадии восстанавливают организм, тогда как более легкие стадии, включая фазу быстрого сна, помогают перезагрузить мозг", - сказал он.

По словам эксперта, эти стадии повторяются циклами примерно по 90 минут, в среднем пять циклов в полном ночном сне.

Однако каждый цикл имеет разный состав; первые несколько циклов богаты глубоким сном, тогда как более поздние циклы, особенно после 3 утра, состоят из легких фаз.

"Это значит, что мы чаще просыпаемся из-за звуков, света или изменения температуры более поздней ночи. Кроме того, с возрастом мы, как правило, спим менее глубоко, поэтому ночные пробуждения становятся более частыми", - резюмировал Гибсон.