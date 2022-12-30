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Експерт розповів, як будуть змінюватися ціни на продукти та пальне в 2023 році

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 13:34
Експерт розповів, як будуть змінюватися ціни на продукти та пальне в 2023 році Чи виростуть ціни на продукти (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

На початку року експерти прогнозували зменшення української економіки 50%, проте зараз це число становить 32%. За прогнозами міністра економіки України Юлії Свириденко, у 2023 році вартість товарів різних категорій зросте, і в умовах війни не цілком нормально.

Про це розповіли фахівці в прямому ефірі "Сніданку з 1+1".

Що буде з цінами на продукти та пальне у 2023 році

У 2022 році вартість на ці групи товарів помітно зросла. Головним фактором цього стала війна, яка вплинула на роботу виробництв, логістику, можливість проводити експорт тощо.

"Наступний рік повністю залежить від розгортання військових дій, але міністерство економіки прогнозує зростання цін. Тому що ми впевнені, що наступний рік буде роком перемоги. Ми заклали зростання на 3,2%", - каже Юлія Свириденко.

Чи можуть вирости ціни на паливо в 2023 році

Стосовно ринку пального, то тут також усе залежить від того, як буде продовжуватися війна. У зв'язку з тим, що Росія регулярно атакує об'єкти критичної інфраструктури, громадяни купують все більше дизельних генераторів.

За словами міністра, у грудня Україна імпортувала 700 000 тонн палива, в той час, як до 24 лютого цей показник не становив понад 60 000 тонн. Тобто чим вищий попит в українців, тим більше поставок, а від цієї кількості безпосередньо залежить і ціна на паливо.

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