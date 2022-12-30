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Эксперт рассказал, как будут меняться цены на продукты и горючее в 2023 году

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 13:34
Эксперт рассказал, как будут меняться цены на продукты и горючее в 2023 году Вырастут ли цены на продукты (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В начале года эксперты прогнозировали уменьшение украинской экономики на 50%, однако сейчас это число составляет 32%. По прогнозам министра экономики Украины Юлии Свириденко, в 2023 году стоимость товаров разных категорий вырастет, и в условиях войны не вполне нормально.

Об этом рассказали специалисты в прямом эфире "Сніданку з 1+1".

Что будет с ценами на продукты и горючее в 2023 году

В 2022 году цена на эти группы продуктов приметно возросла. Главным фактором этого стала война, повлиявшая на работу производств, логистику, возможность производить экспорт и т.д.

"Следующий год полностью зависит от развертывания военных действий, но министерство экономики прогнозирует рост цен. Потому что мы уверены, что следующий год будет годом победы. Мы заложили рост на 3,2%", - говорит Юлия Свириденко.

Могут ли вырасти цены на топливо в 2023 году

Что касается рынка горючего, то здесь тоже все зависит от того, как будет продолжаться война. В связи с тем, что Россия регулярно атакует объекты критической инфраструктуры, граждане покупают больше дизельных генераторов.

По словам министра, в декабре Украина импортировала 700 000 тонн топлива, в то время как до 24 февраля этот показатель не составил более 60 000 тонн. То есть чем выше спрос у украинцев, тем больше поставок, а от этого количества напрямую зависит и цена на топливо.

Раньше мы рассказывали, сколько обойдется семейная порция "Оливье" в этом году.

Читайте также, как изменились цены на аренду жилья за период полномасштабной войны.

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