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Експерт розповіла, як правильно зберігати чай удома, і куди його класти не варто

Фото: Як правильно зберігати чай (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чай займає лідируючі позиції у списку улюблених українців напоїв. Його вживають і дорослі, і діти для вгамування спраги в теплу пору року або для зігрівання в спекотну зиму. Як зробити так, щоб він довше залишався ароматним у домашніх умовах?

Про правильне зберігання чаю вдома розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурик.

Як правильно зберігати вдома чай?

Головне правило – це зберігати чай у сухому місці. Річ у тому, що листочки дуже добре поглинають вологу. Через це вони можуть втрачати свій аромат та смак.

Місце для чаю має бути прохолодним. Чим вище буде температура - тим швидше чай окислюватиметься і втрачатиме свої смакові якості.

Не кладіть чай, де зберігаєте продукти із сильними запахами, цей напій дуже добре поглинає аромати.

Зберігайте чай у закритій, герметичній ємності. Це вбереже його від вологості, запахів, світла та кисню, а це також захист від окислення.

Важливо класти чай туди, де немає доступу сонячних променів. Це також сприяє окисленню продукту.

Цікаво, що чай ви також можете зберігати у холодильнику. У такому разі використовуйте вакуумні пакетики.

Як довго можна зберігати листовий чай?

Зелений чай залишається свіжим півроку. Якщо зберігати його у холодильнику, термін придатності продовжується до року. Світлі улуни "живуть" близько року, а темні – до двох років.

Чорний чай також зберігається до двох років, а далі втрачає свої смакові якості.

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