Эксперт рассказала, как правильно хранить чай дома, и куда его класть не стоит

Как правильно хранить дома чай?

Главное правило - это хранить чай в сухом месте. Дело в том, что листочки очень хорошо поглощают влагу. Из-за этого они могут терять свой аромат и вкус.

Место для чая должно быть прохладным. Чем выше будет температура - тем быстрее чай будет окисляться и терять свои вкусовые качества.

Не кладите чай, где храните продукты с сильными запахами, этот напиток очень хорошо поглощает ароматы.

Храните чай в закрытой, герметичной емкости. Это убережет его от влажности, запахов, света и кислорода, а это тоже защита от окисления.

Важно класть чай туда, где нет доступа солнечным лучам. Это также способствует окислению продукта.

Интересно, что чай вы также можете хранить в холодильнике. В таком случае используйте вакуумные пакетики.

Как долго можно хранить листовой чай?

Зеленый чай остается свежим полгода. Если хранить его в холодильнике, срок годности продлевается до года. Светлые улуны "живут" около года, а темные – до двух лет.

Черный чай также хранится до двух лет, а дальше теряет свои вкусовые качества.