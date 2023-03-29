RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт рассказала, как правильно хранить чай дома, и куда его класть не стоит

Фото: Как правильно хранить чай (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чай занимает лидирующие позиции в списке любимых у украинцев напитков. Его употребляют и взрослые, и дети для утоления жажды в теплое время года или для согрева в знойную зиму. Как сделать так, чтобы он подольше оставался ароматным в домашних условиях?

О правильном хранении чая дома рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Как правильно хранить дома чай?

Главное правило - это хранить чай в сухом месте. Дело в том, что листочки очень хорошо поглощают влагу. Из-за этого они могут терять свой аромат и вкус.

Место для чая должно быть прохладным. Чем выше будет температура - тем быстрее чай будет окисляться и терять свои вкусовые качества.

Не кладите чай, где храните продукты с сильными запахами, этот напиток очень хорошо поглощает ароматы.

Храните чай в закрытой, герметичной емкости. Это убережет его от влажности, запахов, света и кислорода, а это тоже защита от окисления.

Важно класть чай туда, где нет доступа солнечным лучам. Это также способствует окислению продукта.

Интересно, что чай вы также можете хранить в холодильнике. В таком случае используйте вакуумные пакетики.

Как долго можно хранить листовой чай?

Зеленый чай остается свежим полгода. Если хранить его в холодильнике, срок годности продлевается до года. Светлые улуны "живут" около года, а темные – до двух лет.

Черный чай также хранится до двух лет, а дальше теряет свои вкусовые качества.

Читайте также, можно ли скрести антипригарное покрытие на сковородках.

Ранее мы сообщали, как правильно мыть и дезинфицировать кухонные лопатки и ложки из дерева.

Читайте РБК-Украина в Google News
чайзберігання